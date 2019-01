Favorite de l'épreuve internationale Elites Dames de La Mézière (FRA), Christine Majerus a tenu son rang et s'est imposée sans coup férir ce dimanche.

Christine Majerus souveraine à La Mézière

(DH). - Déjà victorieuse à Pétange, le 1er janvier, la championne luxembourgeoise a signé son deuxième succès de la saison en menant l'épreuve de bout en bout.

La sociétaire de la formation Boels-Dolmans a devancé de 26 secondes l’Espagnole Yara Kastlijin (Steylaerts) et de 44 secondes la Belge Joyce Vanderbeken (Bike Advic Itaf).



«Je suis heureuse de cette victoire sur un parcours très roulant et donc difficile pour moi face à la concurrence. J’ai toutefois réussi à bien gérer la course et mon effort notamment par rapport à Yara Kastelijn qui était sur mes talons lors des premiers tours», a-t-elle indiqué après la course.



«J’en ai gardé un peu sous la pédale et j’ai fait en sorte de ne jamais la laisser passer en tête. Au final, elle a fini par lâcher prise et je finis avec une avance plutôt confortable», poursuivit celle qui remettra en jeu son titre national le week-end prochain, à Brouch.

Van Aert en démonstration



Dans l'épreuve Elite messieurs, Wout van Aert a survolé le parcours breton. En tête dès le départ, le triple champion du monde n'a cessé de creuser l'écart pour augmenter son avance tour après tour.



Avec 1'47", le Belge de 24 ans (Cibel-Cebon) s'est imposé devant le Français Clément Venturini (AG2R-La Mondiale) qui a devancé Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions).



Au pays, l'épreuve régionale du LG Alzingen, au Holleschbierg, a été remportée par Vincent Dias Dos Santos (51'13"). Le Tétangeois a pris le meilleur sur le Belge Loïc Henaut (à 18") et sur le sociétaire du club local, Scott Thiltges (à 29").