Christine Majerus s'est invitée parmi le gratin mondial

Eddy RENAULD Retour sur les moments clés de la saison 2019 qui lui a permis d'intégrer le cercle très fermé des dix meilleures cyclistes. La multiple championne nationale n'est pas rassasiée pour autant et ambitionne de prendre part aux JO de Tokyo, ce qui serait sa troisième expérience olympique après Londres en 2012 et Rio en 2016.

A 32 ans, la championne nationale a réalisé sa meilleure saison au sein du peloton féminin. Outre le doublé (route-chrono) aux Championnats nationaux, Christine Majerus a triomphé sur la Classique du Morbihan, le Boels Ladies Tour et le GP d'Isbergues. Des prestations intéressantes qui lui ont permis d'atteindre le Top 10 mondial, une première dans sa carrière.



Pour 2020, Majerus espère s'illustrer à Tokyo mais elle n'a pas fait de la course olympique une priorité. «Ce serait une erreur de ne penser qu'à cette course. Je compte suivre le même schéma que les années précédentes à savoir me fixer des périodes où je pourrai espérer décrocher l'un ou l'autre résultat.»

Grâce à un mois de septembre particulièrement prolixe (victoire au Boels Dolmans Tour et à Isbergues), la Luxembourgeoise s'est hissée dans le top 10 de la hiérarchie mondiale.



A noter également que sa formation Boels Dolmans figure en première position du classement mondial UCI et du classement par équipes WorldTour 2019. Avec cinq succès au compteur, la sportive de l'année a égalé ses résultats acquis en 2016 mais ses victoires ont été acquises sur des courses beaucoup plus prestigieuses.

Après une pause plus longue que les années précédentes, Majerus, qui a quelque peu souffert d'un genou, effectuera ce dimanche 3 novembre son retour dans les labourés lors de la 4e manche du Superprestige qui est programmée à Ruddervoorde.