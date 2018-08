La championne du Luxembourg Christine Majerus (31 ans) a prolongé d'une année, jusqu'en 2019, son contrat au sein de la formation néerlandaise Boels-Dolmans.

Christine Majerus prolonge chez Boels-Dolmans

Jean-François COLIN

Christine Majerus disputera donc une... sixième saison sous les couleurs de Boels-Dolmans. La Luxembourgeoise avait en effet rejoint l'équipe batave en 2014, en provenance de la formation belge Sengers Ladies. Majerus continuera à combiner à la fois cyclisme sur route et cyclo-cross.

Lors de la signature, Majerus a déclaré: «Nous avons réalisé de solides performances ces dernières années, fruit d’un excellent travail d’équipe, à la fois des coureuses et du staff. Il est agréable de voir que lorsque vous réunissez les bonnes personnes et leurs forces, vous pouvez réaliser de grandes choses et j'en suis fière. J'ai confiance que nous pourrons poursuivre ce bon travail une saison de plus.»

Boels-Dolmans, véritable rouleau compresseur du cyclisme féminin, a d'ailleurs annoncé parallèlement la prolongation de contrat de la championne du Danemark, Amalie Dideriksen, ainsi que de la Néerlandaise Amy Pieters, toutes deux jusqu'en 2019 également.

La championne olympique Anna van der Breggen et la championne du monde Chantal Blaak ont quant à elles toutes deux prolongé jusqu'en 2020, tandis que Katie Hall et Eva Buurman intégreront l'équipe en 2019.