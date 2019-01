La Cessangeoise va étrenner ce lundi à Oetegem son nouveau maillot de championne nationale, le dixième de sa carrière. A bientôt 32 ans, Christine Majerus reste ambitieuse à trois semaines des Mondiaux même si son objectif en 2019 est de décrocher son ticket pour le Japon.

Sport 3 min.

Christine Majerus: «Mon ambition pour 2019? Une qualification pour Tokyo»

Eddy RENAULD La Cessangeoise va étrenner ce lundi à Oetegem son nouveau maillot de championne nationale, le dixième de sa carrière. A bientôt 32 ans, Christine Majerus reste ambitieuse à trois semaines des Mondiaux même si son objectif en 2019 est de décrocher son ticket pour le Japon.

Christine, quel est votre sentiment après ce dixième maillot tricolore?

Si les journalistes ne me parlaient pas du 10e titre, je n'aurais aucune idée du nombre de maillot national que j'ai remportés. Le plus important, c'est de porter cette tunique à l'étranger. C'est un maillot qui est reconnu et respecté.



Un petit mot sur ce parcours?



Je suis contente qu'il y avait un peu plus de boue que durant la semaine, c'était un peu plus ludique. Techniquement, c'était quand même compliqué. Quand on est grand, cela doit être compliqué, les virages, les relances,.. Quand je pense à Lex Reichling, je ne sais pas comment il a fait. Je peu comprendre que les organisateurs favorisent leur coureur, il faut le respecter mais on aurait pu laisser de côté un ou l'autre virages. Cela n'aurait pas changer l'issue des courses. En ce qui concerne la course, c'était important d'être rapidement devant, c'est une sécurité. Je peux mieux me concentrer. Je voulais signer une course régulière, j'ai réussi à boucler chaque tour en 10 minutes. Je suis parvenue à signer une prestation sérieuse sans faute technique. Je suis contente qu'il y avait un peu plus de boue que durant la semaine, c'était un peu plus ludique.

Que représente ce nouveau titre à vos yeux?

Le plus important, c'est la qualité plutôt que la quantité. On peut gagner X titres sans concurrence, cela ne compte pas beaucoup. Les plus belles courses restent celles ou on a un peu plus d'opposition. Au Luxembourg, c'est plus compliqué car on n'a pas la densité de filles comme dans d'autres pays. Mais on ne choisit pas, on fait avec.

Quelle sera la suite de votre saison?

Il me reste cinq épreuves internationales dont les deux dernières manches de Coupe du monde avant les Mondiaux et puis ce sera déjà la fin. C'est passé très vite. C'était un peu plus compliqué cette saison, la concurrence est de plus en plus rude. Dès qu'on est un peu moins bien, on recule très vite de cinq, six places au classement. J'ai dû vivre avec cela, je n'ai pas non plus vécu un bon mois de décembre mais je sens que la forme revient. J'ai signé quelques résultats sur des C1 et des C2, j'espère que cela va me donner confiance pour les prochaines courses et les Mondiaux.

A propos des Mondiaux, quels sont vos objectifs?

C'est vrai qu'on peut toujours rêvers mais cela me semble utopique d'espérer pouvoir faire la même chose que l'an dernier (4e Valkenburg) mais on ne sait jamais. Si les conditions sont réunies pourquoi pas. Si ce n'est pas le cas, je n'aurai aucun regret et puis il y aura la saison sur route qui est plus importante pour moi cette année. Mon ambition sera de se qualifier pour les JO 2020 de Tokyo. C'est le plus important en 2019 que le cross.



Qu'est-ce qui vous motive encore?

C'est mon métier (rires). J'adore cela et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, ce n'est pas le cas de tout le monde. On ne fait pas cela toute une vie, je sais aussi que je suis plus proche de la fin de ma carrière qu'au début, j'essaye de profiter au mieux de la forme que j'ai mais aussi garder quelques bons souvenirs de ma carrière. Mais je suis encore partie pour deux ans. Après Tokyo, il sera temps de se poser quelques questions.