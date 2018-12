Sans surprise, la Cessangeoise a décroché ce jeudi soit son cinquième titre de sportive de l'année, le quatrième de rang, à l'issue d'une année 2018 qu'elle considère comme la meilleure de sa carrière.

Sport 1

Christine Majerus: «Ma meilleure année»

Eddy RENAULD Sans surprise, la Cessangeoise a décroché ce jeudi soit son cinquième titre de sportive de l'année, le quatrième de rang, à l'issue d'une année 2018 qu'elle considère comme la meilleure de sa carrière.

Que ce soit dans les labourés, les classiques ou les épreuves par étapes ou encore les contre-la-montre, cela fait quelques saisons que la polyvalence de Christine Majerus mais «c'est aussi un désavantage car cela ne me permet pas de me spécialiser et de signer de grandes victoires». Pour 2019, la championne nationale tentera de décrocher sa qualification pour les jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Par conséquent, «la route sera ma priorité», dit-elle.