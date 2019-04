Même si l'équipe Boels Dolmans n'est pas parvenue à accrocher un podium, Christine Majerus a retrouvé le sourire et aborde la suite de sa saison avec ambition.

Christine Majerus: «Etre en forme en mai»

Eddy RENAULD

Neuvième participation au Ronde pour la championne nationale et au final une neuvième arrivée (60e, dimanche). Après un début de la saison marqué par deux chutes lors de ces trois premières courses, Christine Majerus remonte la pente. Sur les routes du Ronde, la Luxembourgeoise s'est dévouée corps et âme pour ses équipières mais au final, la formation Boels Dolmans a dû se contenter de la 7e place de Chantal Blaak.



Il y a un an, l'équipe "oranje" avait signé le doublé grâce à Anna Van der Breggen et Amy Pieters. «Anna manque à l'équipe. C'est certain. Avec elle, on aurait eu droit à une autre course», estime la Luxembourgeoise qui disputera du 10 au 14 avril le Healthy Ageing Tour, une épreuve par étapes aux Pays-Bas. Par la suite, elle effectuera un stage en montagne avant d'aborder les épreuves du mois de mai et le Festival Elsy Jacobs (10-12 mai) qu'elle disputera sous le maillot de l'équipe nationale en l'absence de sa formation Boels Dolmans.