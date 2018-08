Christine Majerus et son équipe Boels Dolmans se sont imposées ce samedi en Suède, à Vargarda, lors du contre-la-montre par équipes épreuve comptant pour le World Tour féminin.

Christine Majerus et Boels Dolmans intraitables

La course en ligne aura lieu lundi

(LW). - Christine Majerus et son équipe Boels Dolmans se sont imposées ce samedi en Suède, à Vargarda, lors du contre-la-montre par équipes épreuve comptant pour le World Tour féminin.

L’équipe Boels Dolmans s’adjuge la victoire en ayant parcouru les 42,5 kilomètres en un temps de 53’07". Elle devance le Team Sunweb qui termine à la deuxième place avec un temps de 53’23". Le Team Cervelo Bigla complète le podium avec un temps de 53’55.

Alors que la formation de la Luxembourgeoise n’avait réalisé que le sixième temps au premier intermédiaire après 16,4 km de course, elle pointait ensuite en deuxième position au deuxième intermédiaire au kilomètre 31 mais comptait encore six secondes de retard sur le Team Sunweb. Finalement, la formation de Majerus, terminait très fort dans les dix derniers kilomètres pour venir s’imposer avec un avantage de seize secondes sur le Team Sunweb.

La course qui s’est déroulée dans des conditions météorologiques difficiles, sous une pluie battante et un fort vent, a été assez compliquée à gérer pour les concurrentes.

«Je suis très heureuse d’avoir remporté ce chrono avec mes coéquipières. Nous avions déjà gagné à deux reprises ici mais cette année nous avons dû batailler ferme pour cette première place après avoir été menées aux deux premiers intermédiaires. On a su rester soudées jusqu’au bout malgré les conditions météo exécrables même si par moment dans les roues on ne voyait plus grand-chose avec la pluie... mais on a su rester confiantes et ne rien lâcher jusqu’à la ligne d’arrivée. C’est une bonne répétition avant les Mondiaux, à Innsbruck, où l’on sait déjà que nous aurons fort à faire pour monter sur le podium avec des adversaires de taille comme aujourd’hui.»



Comme chaque année, le contre-la-montre par équipes sera suivi d’une course en ligne qui aura lieu ce lundi et qui figure également au calendrier du World Tour féminin.