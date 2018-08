Christine Majerus douzième à Glasgow

La quatrième édition de la course féminine La Course by Le Tour de France se courait cette année pour la première fois en deux temps. Lors de la première manche ce jeudi, un parcours de 67,5 km de Briançon au sommet de l'Izoard remporté par la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, la Luxembourgeoise Christine Majerus est arrivée hors délais.