La championne nationale a fêté de bien belle manière son titre de sportive de l'année 2018 en se classant deuxième dimanche à Eschenbach en Suisse pour le compte de l'EKZ CRoss.

Christine Majerus deuxième à Eschenbach

Eddy RENAULD

Christine Majerus a échoué pour seulement 10" dans la course à la victoire. La Luxembourgeoise a été dominée par la Néerlandaise Denise Betsema qui a couvert les six tours de circuit, rendu très boueux à cause des conditions météorologiques, en 48'19". La troisième place est revenue à l'Allemande Elisabeth Brandau.



Ce n'est pas la première fois cette saison que la n°1 Luxembourgeoise décroche un podium. Avant de s'imposer le 25 novembre à Cessange, elle avait pris la 3e place de la manche de Hittnau, le 18 novembre. C'est un résultat encouragaent avant la prochaine manche de Coupe du monde qui se déroulera à Namur, le 23 décembre.