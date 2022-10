Christine Majerus est actuellement blessée. En un mois, elle a dû passer deux fois sous le bistouri. Mais elle commence à voir la lumière au bout du tunnel.

Christine Majerus : «Ça suffit maintenant!»

Il y a exactement sept semaines, la saison cycliste s'est brusquement terminée pour Christine Majerus. La cycliste de 35 ans a chuté lors d'une course aux Pays-Bas, lui occasionnant une fracture. Cette blessure, la plus grave de sa carrière jusqu'à présent, met les nerfs de la meilleure cycliste du Luxembourg à rude épreuve, elle qui a prolongé son contrat avec l'équipe SD Worx. Elle n'est toujours pas autorisée à s'entraîner à plein temps. Elle devra probablement renoncer complètement à la saison de cyclo-cross.

Christine Majerus, le 30 août, vous avez été impliquée dans une chute lors de la première étape du Simac Ladies Tour. Que s'est-il passé ?

C'était tout simplement de la malchance. Je n'ai absolument rien pu faire pour éviter la chute. Nous étions encore loin de l'arrivée. Il y avait un vent de côté et nous roulions sur le bord. J'étais bien placé dans le peloton, en onzième ou douzième position. Il n'y avait pas de raison de paniquer. 200 mètres devant moi, j'ai vu que la route tournait à droite.

Devant moi, deux concurrentes se battaient pour leur position et prenaient un risque inutile. Aucune ne voulait freiner et laisser passer l'autre. Leurs guidons se sont touchés, elles ont dérivé vers la droite, sont tombées et je me suis tombée sur elles à environ 50km/h, en chutant sur le côté, sur l'épaule gauche. De nombreuses autres participantes se sont retrouvées à terre. Nous ne pouvions pas les éviter. Cette chute a marqué le début d'une période difficile. J'espère que les choses vont maintenant s'améliorer. Je regarde vers l'avant. À un moment donné, on se dit que ça suffit!

Les os s'étaient déplacés vers l'arrière, ce qui est extrêmement rare. Les médecins m'ont expliqué qu'ils n'avaient vu cela que quelques fois. Ils n'avaient pas d'expérience en la matière. Christine Majerus

Avez-vous tout de suite remarqué que vous étiez mal en point ?

Oui, je connais mon corps et je sais quand quelque chose ne va pas. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une contusion. Au premier hôpital, on m'a dit en substance que je n'étais pas gravement blessée.

Je ne voulais pas en rester là. Le jour suivant, je suis donc allée à Maastricht. Là, les médecins ont constaté la fracture à la jonction de la clavicule et du sternum. De plus, les ligaments étaient déchirés. Les médecins ne voulaient pas me laisser repartir. Une opération était nécessaire de toute urgence. Les os s'étaient déplacés vers l'arrière, ce qui est extrêmement rare. Les médecins m'ont expliqué qu'ils n'avaient vu cela que quelques fois. Ils n'avaient aucune expérience en la matière. La clavicule a été ramenée en avant et fixée.

Pourquoi une deuxième opération était-elle nécessaire ?

Mon corps a réagi à l'intervention par une infection. Il a fallu ouvrir la plaie, la nettoyer et retirer le matériel qui avait été utilisé pour fixer l'articulation. Cela a été fait à la clinique d'Esch. J'ai dû prendre des antibiotiques, qui ont été efficaces. J'ai été hospitalisée pendant une semaine. Une infection fait partie des risques d'une opération. Mais le fait qu'elle se déclare s'inscrit dans cette mauvaise période. Une telle infection, non loin du cœur, doit être traitée immédiatement. L'intervention a été rapide. L'opération s'est déroulée sans problème.

Christine Majerus ne se laisse pas abattre si facilement. Photo: Serge Waldbillig

Pouvez-vous à nouveau bouger normalement le bras gauche ?

Au début, je portais une écharpe. Je n'ai rien pu faire pendant trois semaines. Ensuite, trois autres semaines se sont écoulées avant que je puisse lever le bras à hauteur d'épaule. La deuxième opération m'a fait régresser. Mais depuis, les choses s'améliorent de jour en jour. Je fais de petits progrès. Je n'ai toujours pas le droit de lever complètement le bras. Heureusement, il n'a pas été nécessaire de l'immobiliser à nouveau après la deuxième intervention chirurgicale. Une écharpe n'a pas été nécessaire.

Êtes-vous une personne patiente ?

Ça va... La situation actuelle n'est pas agréable. Il est difficile de ne pas faire de sport pendant six semaines. En tant que sportif de haut niveau, on est habitué à bouger, à être actif, à s'entraîner. Ces derniers temps, je ne me suis pas contenté de traîner sur le canapé. De toute façon, ce n'est pas pour moi. Je suis allée me promener tous les jours. Mais seulement une heure à une heure et demie. En effet, lors de ma chute, je m'étais gravement foulé le pied et j'avais très mal. J'avais aussi mal au cou et au dos. Au début, ce n'était vraiment pas agréable.

Jusqu'à présent, vous aviez été épargnée par les chutes graves au cours de votre carrière...

Je me suis cassé la main une fois. Je tombe assez rarement et lorsque c'est le cas, sans trop de mal, si l'on peut dire. Mais cette fois, tout est allé de travers. Dans l'ensemble, c'est une journée à oublier. D'une certaine manière, c'était l'été des chutes. J'avais déjà chuté avant et pendant le Tour de France.

Cette fois-ci, le moment était particulièrement malheureux. En effet, on avait l'impression que vous étiez en pleine forme en fin de saison...

Il est vrai que la forme était bonne avant le Simac Ladies Tour. Les sensations à l'entraînement étaient bonnes et j'ai pris le départ avec de grandes ambitions personnelles. J'étais bien sortie du Tour de France et je m'étais entraînée correctement. J'aurais pu jouer ma carte personnelle lors de certains jours du Simac Ladies Tour. J'avais cet objectif. C'est donc d'autant plus stupide que je n'ai pas pu me donner à fond. C'est frustrant. Ce qui est dommage, c'est que j'ai manqué les championnats du monde en Australie. Cela fait un peu mal. Mais je n'avais pas le choix.

Il devrait s'écouler trois mois jusqu'à ce que la zone opérée soit pleinement utilisable et stabilisée. La saison de cyclo-cross sera alors presque terminée. Christine Majerus

Avez-vous une idée du moment où vous pourrez reprendre un entraînement normal ? Avez-vous établi un plan ?

La rééducation proprement dite n'a pas encore commencé. Ces dernières semaines, j'ai constaté que cela n'avait aucun sens d'établir un plan. Je prends les choses comme elles viennent. On m'a d'abord dit trois semaines de repos, puis six. L'incertitude est difficile à accepter. J'ai encore quelques visites médicales dans les prochains jours.

Si tout va bien, je pourrai bientôt commencer à m'entraîner sur les rouleaux. Jusqu'à ce que je roule à l'extérieur, cela prendra encore du temps. J'essaie de ne pas me prendre la tête, pour ne pas devenir folle. Les décisions ne sont pas entre mes mains. J'écoute les conseils du personnel médical et de mon corps.

Christine Majerus vise une participation aux Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024. Photo: Serge Waldbillig

Ne craignez-vous pas que cette blessure vous freine un peu mentalement et que vous soyez plus prudente à l'avenir lors des courses ?

Non, pas vraiment. Pendant les premières semaines sur le vélo, je vais peut-être hésiter un peu. Les pensées d'une nouvelle chute seront alors probablement plus présentes et c'est normal. Il s'agit d'une sorte de mécanisme de protection du corps. Mais si je constate que tout est normal et que je n'ai plus de douleurs, ces pensées s'évanouiront. Ce n'était pas ma première chute, même si c'est de loin la blessure la plus grave que j'ai subie jusqu'à présent.

Qu'en est-il de la saison de cyclo-cross ?

Très honnêtement, l'espoir de participer à des courses cet hiver n'est pas très grand. Le risque de chute est réel en cyclo-cross. Il faut compter trois mois pour que la zone opérée soit pleinement opérationnelle et stabilisée. La saison de cyclo-cross sera alors presque terminée. Je ne me fais pas de souci. Peut-être que le processus de guérison sera plus rapide que prévu et que je me sentirai rapidement à nouveau en sécurité sur le vélo. Mais je n'ai pas de grandes attentes dans ce sens. Je dois aussi me demander : quel est l'intérêt pour moi de participer à quelques courses en fin de saison ? Faut-il prendre ce risque ? Comme je l'ai déjà dit, je n'établis pas de plan et je verrai en temps voulu ce qui est possible et ce qui a du sens.

L'hiver sera donc pour vous très différent de ce à quoi vous êtes habituée. Quels sentiments cela suscite-t-il en vous ?

Je repars de zéro. C'est inhabituel et bizarre. Les années précédentes, je faisais également une pause après la saison sur route, mais on ne peut pas comparer. Cette fois-ci, je dois d'abord retrouver une base décente sur laquelle je peux m'appuyer. Ce sera la première fois que je vais vivre cela. Il y a beaucoup de travail qui m'attend. Je ne dois pas me précipiter. Je dois être patiente. Ce sera un hiver différent des autres. D'un genre un peu plus ennuyeux.

Dans moins de deux ans, les Jeux Olympiques de Paris sont au programme. 2023 est donc une année d'autant plus importante...

Oui, la qualification olympique commence. 2023 est une saison importante. Il s'agit de décrocher des billets pour les Jeux Olympiques et je ne peux pas laisser passer cette année. La qualification n'est pas gagnée d'avance. Je dois m'arracher pour y participer. Pour moi, ce serait merveilleux de pouvoir participer encore une fois aux Jeux d'été à la fin de ma carrière. J'habite aux portes de la capitale française. Ce serait une belle conclusion et un beau symbole.

