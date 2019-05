Rétrogradé en Promotion d'Honneur à l'issue de la défunte saison, l'US Rumelange a choisi son nouvel entraîneur: l'Allemand Christian Lutz, âgé de 43 ans, qui provient du giron de la FLF.

Christian Lutz confirmé à l'US Rumelange

Jean-François COLIN Rétrogradé en Promotion d'Honneur à l'issue de la défunte saison, l'US Rumelange a choisi son nouvel entraîneur: l'Allemand Christian Lutz, âgé de 43 ans, qui provient du giron de la FLF.

Après une saison mouvementée en BGL Ligue, sportivement désastreuse avec une 14e et dernière place finale avec seulement 16 points, en plus de la démission de l'entraîneur, Sven Loscheider, le 15 avril et son remplacement au pied levé par le... président Gérard Jeitz pour clore l'exercice en cours, l'US Rumelange entend repartir sur de bonnes bases en Promotion d'Honneur en 2019-2020.

L'USR s'est doté d'un tout nouveau staff technique, avec, comme tête de pont, l'Allemand Christian Lutz (43 ans), qui s'occupait de la sélection nationale luxembourgeoise U17 après un passage, chez les jeunes également, du côté de l'Eintracht Trèves. Il s'agira d'une première expérience, donc, chez les seniors pour celui qui a beaucoup bourlingué comme joueur, transitant notamment par le Bayern Munich II, Augsbourg, Graz AK et SV Ried en Autriche, Wacker Burghausen ou encore l'Eintracht Brunswick II.

Son adjoint sera François Papier, 29 ans, qui était actif dans le staff du Fola Esch, après une carrière de joueur à Steinfort, Etzella, FCJL Arlon (Belgique), Ell et Lintgen.

Enfin, l'entraîneur des gardiens dans la Cité des Roches Rouges restera Jérôme Winckel, 33 ans, déjà présent dans le staff depuis 2017.