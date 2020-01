Alors qu'il était annoncé en début de semaine en partance pour l'Ukraine, l'international luxembourgeois (25 ans, 54 sélections) atterrit finalement dans le club de Division 1B belge, où il finira l'actuelle saison.

Chris Philipps rebondit à Lommel

Jean-François COLIN Alors qu'il était annoncé en début de semaine en partance pour l'Ukraine, l'international luxembourgeois (25 ans, 54 sélections) atterrit finalement dans le club de Division 1B belge, où il finira l'actuelle saison.

Improbable, mais... vrai! Chris Philipps rejoint cet hiver les rangs du SK Lommel, club évoluant dans la même série que l'Excelsior Virton, en Division 1B belge. Arrivé au Legia Varsovie en février 2018, Philipps avait vu son contrat auprès du club polonais venir à échéance le 1er janvier 2020. Il est donc transféré gratuitement dans le club limbourgeois.

A 25 ans, bloqué au Legia Varsovie, blessé à un genou en début de saison et privé du moindre temps de jeu cette année, le Nordiste trouve donc une issue de sortie alors qu'il était pressenti au club ukrainien du Zorya Luhansk en début de semaine. Philipps, international à 54 reprises et élément de confiance de Luc Holtz en sélection, a donc opté pour la solution de proximité par rapport au Luxembourg. Ancien joueur d'Harlange-Tarchamps, Etzella, du FC Metz, de Preussen Münster et du Legia Varsovie, il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Sur le site officiel du club, Ronny Van Geneugden, ancien joueur du cru et actuel directeur sportif de Lommel considère ce transfert comme «une opportunité», ajoutant qu'«un joueur polyvalent dans l'axe central était fortement souhaité.» Cette description correspond bien évidemment au profil de Chris Philipps, capable d'évoluer avec bonheur au poste de n°6 comme dans l'axe de la défense.

Chris Philipps (à g.) et son nouvel entraîneur à Lommel, l'ancien gardien de but Peter Maes Source: Lommelse SK

Dans l'antichambre de l'élite belge, les Verts du SK Lommel ont bouclé la première phase du championnat... bons derniers avec 11 points en 14 matches. Les hommes de Peter Maes ont par contre bien entamé la seconde phase, en empochant dix unités en six sorties, ce qui leur vaut une deuxième place au classement.

La prochaine rencontre est programmée au samedi 11 janvier avec un déplacement (à 17h) à Westerlo (6e, 7 pts). Le 2 février à 16 heures aura lieu le duel Lommel - Excelsior Virton, entre d'une part Chris Philipps, et de l'autre Anthony Moris, Dave Turpel et Aurélien Joachim, partenaires de Philipps chez les Roud Léiwen.