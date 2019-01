Chris Philipps se retrouve sur une voie de garage au Legia Varsovie. L'international n'est pas prêt à revenir au pays alors que, selon nos informations, le F91 était intéressé. L'Allemagne, la France et la Belgique l'intéressent pour la suite.

Chris Philipps ne reviendra pas au Luxembourg

(bob/tof). Le mercato hivernal et ses vicissitudes. Chris Philipps en connaît les contours et les difficultés d'exploiter cette période pour se relancer. C'est pourtant le challenge qui attend le milieu de terrain ces prochaines semaines.

Le Legia Varsovie, où il est arrivé il y a un an, ne souhaite pas conserver le Luxembourgeois. Le club ne l'a d'ailleurs pas convié au stage au Portugal. «Le club m'a informé qu'il cherchait un joueur qui correspond à mon profil. Je ne suis pas prêt à rester ici si je ne joue pas, mais je ne suis pas encore parti.»

Chris Philipps a apporté son écot au doublé du Legia la saison dernière avant de connaître un été plus compliqué. L'international est toutefois parvenu à gratter quelques minutes de jeu en décembre et compte bien s'appuyer là-dessus pour se recommander à d'autres clubs. Un départ aussi conditionné à son club actuel. «Le Legia risque de demander une somme importante et c'est toujours difficile de trouver un club en hiver», résume le Nordiste.

Et le Luxembourg dans tout ça? Selon nos informations, le F91 se serait montré intéressé. «Avec tout le respect que j'ai pour le football au pays et son développement actuel, je ne veux pas revenir maintenant. L'Allemagne, la France et la Belgique m'intéressent. En deuxième division dans les deux premiers pays, en première dans le troisième. Ce sont seulement mes objectifs. Il n'y a rien de concret.»

Si la parenthèse polonaise se referme dans les prochaines semaines, Chris Philipps n'aura aucun regret sur son choix. «C'était la bonne décision de venir ici. C'est une bonne étape. Je n'ai pas échoué.»