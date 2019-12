Après Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev), Marvin Martins et Tim Hall (Karpaty Lviv), un quatrième international luxembourgeois pourrait évoluer prochainement en Premier League ukrainienne. Chris Philipps (25 ans), sur une voie de garage au Legia Varsovie, est pressenti du côté du Zorya Luhansk.

Chris Philipps en route vers l'Ukraine

(JFC). - Bloqué au Legia Varsovie et privé du moindre temps de jeu depuis le début de saison, Chris Philipps (25 ans, 54 sélections), qui a en outre été blessé à un genou, devrait voir sa situation s'améliorer à la faveur du mercato hivernal. Selon certains médias ukrainiens, le club du Zorya Luhansk, actuel troisième en Premier League ukrainienne se montre en effet intéressé par l'international luxembourgeois.

Le contrat de Philipps au Legia Varsovie, où il est arrivé en février 2018, vient en effet à échéance le mercredi 1er janvier 2020, et le défenseur ou milieu défensif se retrouvera ainsi sans club dans deux jours. Son passage à Luhansk - anciennement Vorochilovgrad -, un club éliminé cette année aux portes des poules de l'Europa League par l'Espanyol Barcelone, serait donc une aubaine pour l'ancien joueur du FC Metz et de Preussen Münster.

Après 18 journées de championnat en Ukraine, le Zorya occupe une belle troisième place (34 pts), dans le sillage du Dynamo Kiev (36) d'un certain... Gerson Rodrigues et à distance respectable du leader autoritaire, le Shakhtar Donetsk (50). Rappelons qu'outre Rodrigues, deux autres Roud Léiwen, Marvin Martins et Tim Hall évoluent déjà en Ukraine, au Karpaty Lviv.

Ce transfert, s'il se concrétise, arrangera aussi les affaires du sélectionneur national, Luc Holtz qui a toujours accordé sa confiance à Chris Philipps (54 sélections), malgré son manque de temps de jeu. Le Nordiste a en effet joué des parties de trois matches sous le maillot frappé du Lion Rouge en 2019, face à l'Irlande du Nord, au Danemark et à la Serbie.