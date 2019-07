Engagé en Championnat d'Espagne de Superbike et en Championnat du monde d'Endurance, Chris Leesch a réalisé de grosses performances ces derniers mois. L'occasion de dresser un bilan de cette première partie de saison.

Chris Leesch: «Pour l'instant, l'objectif est atteint»

Engagé en Championnat d'Espagne de Superbike et en Championnat du monde d'Endurance, Chris Leesch a réalisé de grosses performances ces derniers mois. L'occasion de dresser un bilan de cette première partie de saison.

Par Andy Foyen

Chris, vous êtes en tête du Championnat d'Espagne de Superbike en catégorie Open, peut-on en conclure que tout va pour le mieux?

Chris Leesch - «Le but est de remporter le championnat. Donc oui, pour l'instant, l'objectif est atteint. Nous sommes actuellement sur une bonne dynamique. C'est dommage que nous n'ayons pas pu en profiter au maximum ce dernier week-end. Nous avions construit une avance confortable en nous imposant lors de la première manche en Aragon, mais malheureusement un problème technique est venu émailler la seconde manche. Sans ce problème, nous aurions une avance plus prononcée au classement Open. Dans le classement avec toutes les catégories confondues, nous pourrions mieux figurer. Mais il faut bien garder à l'œil que le but reste la victoire dans ma catégorie et il faut donc logiquement en garder sous le pied pour éviter de partir inutilement à la faute avec un concurrent d'une autre catégorie et laisser ainsi filer de gros points. Si la catégorie Open est jouée avant le terme de la saison, nous pourrons alors prendre plus de risques en course. Il y a moyen de faire mieux.

Vous possédez trois points d'avance sur votre plus proche poursuivant. Cette deuxième moitié de saison s'annonce palpitante…

«Après ce week-end en Aragon, le classement général reste très serré. Nous n'avons pas le droit à l’erreur. Le but est de, si pas gagner, au moins être sur le podium de chaque course jusqu'à la fin de la saison pour engranger le plus de points possible.

A côté de vos bons résultats en sprint, vous performez également en endurance dans la catégorie Superstock, même si cette saison du Championnat du monde d'Endurance n'a pas toujours été rose…

«En endurance, la saison avait très mal commencé. Pour l'ouverture au Bol d'Or, le moteur nous a lâchés après deux heures et demie de course. On a su repartir, mais on n'a pas su marquer de points. Nos rêves de victoire au championnat s'étaient presque entièrement évaporés après la première course. Ensuite, au Mans, nous avons signé un podium (3e). Nous y avions fait une course très solide et nous avions manqué la première place à cause de quelques problèmes techniques mineurs pendant la nuit. Ça fait évidemment toujours partie de la course, mais nous avons prouvé que nous pouvions viser la victoire. Nous avons ensuite enchaîné avec un nouveau podium en Slovaquie. Arrive alors l'ultime course du championnat en Allemagne. Au championnat, sauf hécatombe, la première place était jouée. Mais nous étions toujours en lice pour la place de vice-champion. Mais après une demi-heure de course, les leaders ont eu des soucis avec leur moteur, ce qui a redistribué toutes les cartes pour le championnat. En plus, dans le même temps, c'est nous qui menions le train en catégorie Super-Stock. Mais alors que je m'apprêtais à terminer mon premier relai, un concurrent m'est rentré dedans. Nous avons pu repartir, mais nos chances de podium sur cette course s'étaient envolées, tout comme nos chances de remporter le championnat. C'est dommage, mais ce sont les aléas de la course. Tout le monde peut faire des erreurs. J'espère avoir plus de chance l'année prochaine. Pour gagner, il faut avoir la chance de son côté.

Depuis janvier, quelle était votre course la plus accomplie?

«Ma course aux 24 Heures du Mans était très solide. Avec toute l'équipe, nous avons montré un très bon rythme pendant toute la semaine. En plus, le Mans est à mes yeux la course la plus importante de l'année et j'avais à cœur de bien y figurer. Ma famille se trouvait aussi dans les gradins. C'était le véritable highlight. Je pense que dans la liste des choses que je veux réaliser, signer un podium au Mans se trouvait tout au-dessus. C'était la plus belle course et mon plus beau résultat cette année.

Chris Leesch pense se tourner vers l'endurance. Photo: Jeg Racing

Comment envisagez-vous la suite de votre carrière?

«Je pense davantage à me tourner vers le Championnat du monde d'Endurance. C'est un championnat qui a le vent en poupe. Il y a de plus en plus de manches et l'intérêt médiatique est grandissant. Je dirais que le Championnat du monde d'Endurance commence à avoir une aura équivalente au World Superbike. Je pense que c'est dans l'endurance que j'ai le plus de chance de construire ma carrière. Ce sera ma priorité pour les prochaines années.

Préférez-vous également les courses d'endurance aux courses de sprint?

«Pour l'instant, c'est l'endurance qui me procure le plus de plaisir. C'est une forme de compétition qui me plaît beaucoup. L'atmosphère qui y règne est géniale et j'aime le côté physique de la discipline. Et surtout, logiquement, c'est dans cette compétition que je passe le plus de temps au guidon. Ça semble bête, mais c'est un point non négligeable. J'adore également le paddock très professionnel qu'on y retrouve. Les gens qui y travaillent et qui contribuent à installer une atmosphère très familière. C'est une grosse différence par rapport aux courses de sprint où l'on ressent beaucoup plus la concurrence entre les écuries. Les courses de sprint restent malgré tout primordiales pour progresser, gagner en expérience et pour apprendre à flirter avec les limites. C'est quand le niveau d'adversité est très élevé, comme dans le championnat espagnol, que l'on progresse le plus. Il est donc important pour moi de continuer ce double programme, même si pour l'instant, c'est l’endurance qui me plaît le plus.

Les résultats du week-end

Porsche Mobil 1 Supercup

1. Dylan Pereira (Momo Megatron Lechner Racing)

Rallye de la Plaine (comptant pour le Championnat de Luxembourg des rallyes)

DNF. Mike Souvigné & Joëlle Wiltgen (Renault Clio R3)

Stock-car Alzingen

Retrouvez les résultats ici

Grand Prix Superbike d'Aragon

Course 1

5. Christophe Ponsson (Yamaha)

11. Chris Leesch (Suzuki - 1er Open)

Course 2

2. Christophe Ponsson (Yamaha)

19. Chris Leesch (Suzuki- 7e Open)

Le programme

Rallye de Finlande

N°51 Grégoire Munster & Louis Louka (Skoda Fabia R5)

Porsche Mobil 1 Supercup en Hongrie

N°3 Dylan Pereira (Momo Megatron Lechner Racing)

Course de Côte à Osnabrück, Allemagne (comptant pour le Championnat de Luxembourg)

N°6 Tommy Rollinger (Osella FA 30)

N°7 Guy Demuth (G-Force Nippon)

N°29 Henri Turk (BMW Formule)

N°49 Daniel Donkels (Ligier Honda JS49)

N°58 Gilles Bruckner (Lamera Cup)

N°59 Tania Flammang (VW Fun Cup)

N°203 Charles Valentiny (Subaru Impreza WRX STI)

N°212 Marcel Nipperts (Seat Leon Super Copa)

N°297 Canio Marchione (BMW 320stw)

N°353 Ivana Becker (Renault Clio 3 Cup)

N°354 Pascal Becker (Renault Clio 3 Cup)

N°356 François Flammang (Peugeot 206)

N°357 Sandra Becker (Renault Clio 2 Cup)

N°359 Kevin Hansen (VW Golf 1)

N°614 Monique Becker (Alfa Romeo 147)