(DP) - Les banquiers ont fait la razzia sur les coupes chez les corpos. La BGL BNP Paribas s'est imposée face à la Commune d'Esch. La Spuerkeess, quant à elle, s'est adjugée la Coupe de consolation aux dépens des Instituteurs.

Dans le stade John Grün de Mondorf, devant 320 spectateurs, la BGL s'est octroyée une avance confortable, et déjà définitive, de deux buts après une demi-heure de jeu face à la Commune d'Esch. Après un dribble, Tarek Kamouni a ouvert le score pour les banquiers au quart d'heure. D'un envoi des 20 mètres, Emmanuel Chioato, l'ex-gardien de Strassen, reconverti en attaquant, a doublé la mise.



Auparavant, Laurent Pesce avait cadré deux fois mais Marc Faber, le gardien eschois, avait eu les bons réflexes.

En seconde période, la commune d'Esch a eu la possession de ballon mais ses attaquants n'ont jamais réellement inquiété Jérémy Barbarian, le gardien des banquiers. C'est vrai que la défense organisée par Alain Wies, le coach de la BGL, avec une ligne défensive composée de Mathieu Grandidier, Serge Eputa, André Foresti et Michael Bill, a étouffé les rares velléités offensives eschoises.



Dans la défense eschoise, la maîtrise de Jorge Garci Da Rosa a bloqué plus d'un contre banquier. Cependant, un essai de François Jaudel, joliment isolé par Laurent Pesce, a dû être écarté par Marc Faber en fin de match. C'était la première finale en 20 ans pour la Commune d'Esch qui l'avait emporté, en 1980, 1982 et 1996.

La Spuerkeess plus fraîche que les Instituteurs

Dans la finale de consolation, le champion en titre, les Instituteurs ont été surpris par une vaillante équipe de la Spuerkeess, qui a connu une mise en train laborieuse. En profitant d'une bévue défensive à la 13e minute, les Instituteurs ont inscrit le seul but du premier acte. Ce but eut pour effet de sortir de la somnolence l'équipe du capitaine Sven Hartz.



Mais c'est en seconde période qu'a sonné la révolte de la Spuerkeess face aux Instituteurs devenus trop nonchalants, après avoir battu leurs vainqueurs deux fois en championnat, 2-1 et 3-0.



David Schmit, l'avant de Spuerkeess, d'abord sur un contre après avoir chipé un ballon dans la défense adverse (45e), ensuite sur un lumineux service d'Edin Babacic (58e), retournait la marque à 2-1. Une victoire méritée, une récompense supplémentaire pour une équipe qui a lutté toute la saison pour sa survie en Division 1 et ne l'a obtenue que lors du dernier match à la faveur d'une différence de buts favorable.

Réactions

Emmanuel Chioato (BGL): «Cela fait bizarre de marquer en tant qu'ex-gardien. Mais pas de sentiment de culpabilité... J'en ai pris tellement dans ma carrière qu'il s'agit plus d'une vengeance. Mais ce n'était pas le premier cette saison. J'arrive à me débrouiller avec les pieds. J'ai encore un peu de mal mais je peux faire une deuxième carrière. Je joue dans une superbe équipe et une belle ambiance. »

Pascal Floener (entraîneur commune d'Esch): «On était déjà bien content d'avoir atteint la finale en tant qu'équipe de Division 2. On a fait ce que l'on pouvait. On avait été voir cette équipe la semaine dernière. Notre tactique était d'abord de tenter de s'adapter à leur jeu et progressivement tenter d'imposer le nôtre.»

Alain Wies (entraîneur de la BGL): «On a eu beaucoup de respect pour cette équipe qui avait fait un beau parcours. Le but était de maîtriser le jeu. Et surtout ne pas encaisser. On a une équipe très soudée.»

Sven Hartz (capitaine de la Spuerkeess): «A la pause, on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre. On a eu des soucis pour entrer dans le match face à une équipe qui gagnait les duels et était plus vive. Puis, les Instituteurs ont bizarrement perdu le fil.»

Carlos Rodrigues (capitaine des Instituteurs): « C'est mérité sur le match. Il nous a manqué du sang-froid, un peu de maîtrise de la balle. Pourtant on sait le faire. Un bon début de match puis on s'est laissé mettre sous pression. Je pense qu'à la pause, nous étions déjà fatigués avec une chaleur qui nous a certainement handicapés. On est trop habitué de jouer en soirée...»

David Schmit (double buteur de Spuerkeess): «Je marque souvent mais je suis content que ces deux buts nous rapportent un trophée après une saison qui n'a pas été facile. Mais on s'est bien battu en seconde période après un discours judicieux de notre coach à la pause.»

Alain Musidlak (entraîneur de Spuerkeess): « L'important était d'être motivé et on y était à 200%. La consigne était de ne pas presser trop haut. A la pause, on a remarqué que l'on pouvait être plus efficace sur les ailes. Avec deux changements, la tactique a été adoptée. Puis notre buteur David Schmit, qui ne rate rien, a fait le reste.»

Robert Heinisch (président de la ligue corporative luxembourgeoise de football): «Après un déclin, nous avons retrouvé la stabilité dans le football corporatif. En dix ans, nous sommes passés de 50 à 30 clubs. Aujourd'hui nous comptons 1300 licenciés. Pour jouer, un joueur doit avoir 33 ans. Avec moins de 33 ans, il doit avoir l'autorisation de son club. Le niveau de la Division 1 est aussi plus élevé qu'il y a quelques années.»