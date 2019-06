Charles Morren, le capitaine de l'Union Saint-Gilloise (Proximus League), s'est engagé avec le F91 Dudelange.

Charles Morren s'engage avec Dudelange

Charles Morren, le capitaine de l'Union Saint-Gilloise (Proximus League), s'est engagé avec le F91 Dudelange.

(DH). - L'Union Saint-Gilloise, troisième du classement du dernier exercice de Proximus League, a annoncé jeudi, sur son site internet, le départ de Charles Morren. Le capitaine (27 ans) de l'ancien club de Paul Philipp (1970-74 et 1976-80), président de la FLF, a choisi de s'engager avec Dudelange en raison de «la belle opportunité qui s'est présentée à moi, pour ma famille et le beau challenge sportif dans lequel j'avais envie de me lancer».

Morren était arrivé à l'Union Saint-Gilloise en 2014, en provenance du RAS Lessines-Ollignies. Avec l'Union, il a évolué en Division 3, a connu la montée en Division 2 et le passage en Proximus League.

Le désormais ex-capitaine a disputé 14 rencontres de Proximus League et deux des play-offs II.



Morren est la 22e recrue du F91 après Adel Bettaieb (La Louvière Centre/BEL), Foudil Bouchentouf (Lyon B/FRA), Moahmed Bouchouari (Anderlecht/BEL), Bertino Cabral (RM Hamm Benfica), Ricky Delgado (Jeunesse), Hearvin Djetou (RC Fléchois/FRA), Salif Dramé (Virton/BEL), Noé Ewert (Käerjéng), Mickaël Garos (Differdange), Lucas Gonzales (Haguenau/FRA), Mehdi Kirch (Fola), Ryan Klapp (Fola), Thibaut Lesquoy (Virton/BEL), Corenthyn Lavie (Hostert), Edvin Muratovic (Differdange), Omar Natami (Jeunesse), Laurent Pomponi (FC Bastia-Borgo/FRA), Chris Stumpf (Hostert), Antoine Bernier (Lierse/BEL), Ricardo Couto Pinto (Differdange), Tim Kips (1.FC Magdebourg/ALL).



Le club champion en titre a perdu 17 éléments: Sofian Benzouien (Swift), Milan Bisevac (Swift), Clément Couturier (Virton/BEL), Clayton De Sousa (Jeunesse), Aniss El Hriti (Chambly/FRA), Enzo Esposito (Swift), Sanel Ibrahimovic (Wiltz), Leon Jensen (Zwickau/ALL), Yannick Kakoko (Union Titus Pétange), Marc-André Kruska (arrêt), Kevin Malget (Virton/BEL), Bryan Mélisse (Swift), Nicolas Perez (Swift), Jerry Prempeh (Virton/BEL), David Turpel (Virton/BEL), Jordann Yéyé (Swift) et Patrick Stumpf (Mondorf).