Pluie de buts, ce dimanche, à Rumelange. Les Dudelangeois ont pu répéter leurs gammes face à des promus trop légers pour espérer concurrencer leurs adversaires. La clé du match: le temps de réaction défensif des Rumelangeois.

«Chaque attaque placée comme une partie d'échecs»

Par Thomas Fullenwarth





Avec un système défensif en 4-5-1, on a pu constater que Sven Loscheider avait mis en place une formation groupée qui devait réduire les espaces entre les lignes, mais aussi bloquer les côtés. Si ce système est celui que l’on retrouve le plus chez les adversaires du F91, ce dimanche, on a rapidement pu observer ses limites chez les Rumelangeois.





Laissant logiquement la possession de balles aux Dudelangeois, les locaux ont été pénalisés par le fait qu’ils ont majoritairement défendu à réaction plutôt que par anticipation. En place lorsque le ballon circulait, à plat, au niveau de la ligne défensive dudelangeoise, les Rouges étaient rapidement en difficulté à chaque déclenchement d'attaque placée adverse.

En effet, face à des joueurs Dudelangeois en perpétuel mouvement, entre les lignes, qui changeaient sans cesse de zone, il aurait été nécessaire de gagner du temps défensivement par de l'anticipation et de la communication.

Ces deux éléments auraient permis aux locaux de ne pas accumuler de retard défensif à chaque passe adverse lors des phases d’attaques placées.

Face à Dudelange, être en retard dès la première passe est quasiment fatal car ce type d’équipe possède des joueurs capables de faire un déplacement dix secondes avant que le ballon n'arrive dans leur zone.

Edisson Jordanov, qui tente de passer Bryan Maison, a été l'un des meilleurs Dudelangeois ce dimanche. Photo: Fernand Konnen

On pourrait comparer cela aux joueurs d'échecs qui bougent un pion en pensant aux trois coups suivants.

Les Rumelangeois ont donc été à réaction à chaque attaque placée adverse, à chaque perte de balle… Toujours à plus d'un mètre de leur adversaire direct, il était toujours trop tard pour espérer récupérer le ballon.

A chaque fois que le joueur rouge arrivait au niveau du jaune, le ballon était déjà ailleurs. Cela a eu pour conséquence de nombreux décalages qui ont permis aux Dudelangeois d'aller souvent au bout de leurs actions en un minimum de passes.

Un autre élément aurait pu (dû) être une clé du match pour les Rumelangeois: la titularisation du jeune gardien dudelangeois Enzo Esposito.

Tactiquement, lorsque l'on prépare son match, l'objectif est de trouver la (les) faille(s) de l'adversaire. Dans le cas de Dudelange, elles sont souvent difficiles à trouver. Ce dimanche, la titularisation d'un jeune gardien en était une plus que potentielle.

Lors de son échauffement, on a pu observer qu'Esposito connaissait ses bases mais était en difficulté sur son jeu au pied et assez fébrile sur ses sorties aériennes (sûrement en raison de la pression). Tous ces éléments réunis pouvaient créer des opportunités. Les Rumelangeois ne se sont pas appuyés dessus.

Même si les deux buts marqués l'ont été sur une mésentente et une frappe de loin sur coups de pied arrêtés, les locaux n'ont pas su surfer sur cette vague dans le jeu.

En effet, trop peu de ballons dans la surface, de frappes de loin pour mettre le doute sur le jeune gardien dudelangeois et faire reculer sa défense qui a malgré tout été secouée physiquement par les attaquants rumelangeois.

Espositio pas assez mis à contribution? Sahin a lui trouvé la faille. Photo: Fernand Konnen

Les Tops

Edisson Jordanov (Dudelange): très actif et surtout efficace sur son côté droit. Il a énormément apporté offensivement par des montées tranchantes mais il s'est aussi montré costaud défensivement. Zéro relâchement.

Nicolas Perez (Dudelange): auteur d’un quadruplé, ce top est surtout pour son travail acharné dans la construction des attaques. On l'a retrouvé à la dernière ou l'avant-dernière passe sur de nombreuses actions.

Julien Fostier (Rumelange): un top qui ne le met pas au-dessus de son équipe pour ce match. Mais il est celui qui a mis en difficulté Dudelange, parfois, par sa technique.

Les Flops

Omar Muhovic (Rumelange): pas plus en difficulté que les autres sur l'ensemble du match, mais de grosses erreurs personnelles qui ont directement coûté des buts.

Tous les Rumelangeois qui ont joué ailiers ou milieux latéraux pour avoir abandonné leurs défenseurs latéraux pendant 90'.

Mario Pokar (Dudelange): dans son style de jeu, avec peu de déplacements, ce sont ses passes qui déclenchent les attaques placées. Seulement, hier, il s'est beaucoup trompé dans ses choix.