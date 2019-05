Chantal Hoffmann, qui vient de clore sa campagne des classiques sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, livre sa sixième saison au sein de la formation belge Lotto Soudal. Celle qui est également kiné dans la vie parle de son avenir dans le cyclisme.

Chantal Hoffmann: «Pas évident de combiner cyclisme et kiné»

Propos recueillis par Hugo Barthelemy

Chantal, vous venez de prendre part aux deux classiques ardennaises (la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège), qui sont sans doute les courses où l’on retrouve le plus de supporters luxembourgeois. Est-ce une source de motivation supplémentaire?



Chantal Hoffmann - «Oui, le long de la route, on croise beaucoup de fans luxembourgeois. Tout comme au départ dimanche à Bastogne. D'ailleurs, avec l’équipe Lotto-Soudal, nous logions même... au Luxembourg. Toutefois, je dois admettre que ces courses ardennaises ne me conviennent pas vraiment, mais c’est toujours un plaisir d’y participer.

Qu'est-ce que cela fait de pouvoir participer à une course mythique comme Liège-Bastogne-Liège?

C'est un sentiment exceptionnel de se retrouver au cœur d'un monument du cyclisme. Cette saison, j’avais déjà couru quelques classiques, mais que je sois présente sur les Ardennaises, ça, ce n’était pas du tout prévu. J’ai été appelée en dernière minute. C’est sûr que voir autant de gens au bord des routes, ça fait plaisir.

Quel bilan tirez-vous de votre début d'année 2019?

Le début de saison a été très bon. Ensuite, j’ai connu une petite période de creux, mais à présent j’ai à nouveau retrouvé une bonne forme. La semaine prochaine, je m’envole pour la Chine où je trouverai un terrain qui me convient mieux.

J’ai la chance d’avoir un patron qui me laisse la liberté d’arranger mes horaires comme je le veux

Vous ne vous consacrez pas à 100% au cyclisme, puisqu'à côté vous exercez la profession de kinésithérapeute. Comment vous organisez-vous pour pouvoir combiner les deux activités?

J’ai la chance d’avoir un patron qui me laisse la liberté d’arranger mes horaires comme je le veux. D'ailleurs, les patients d'une kiné apprécient que celle-ci travaille davantage le soir; donc, je m’entraîne en journée et je travaille en soirée au cabinet de kiné. Néanmoins, je dois avouer que ces deux dernières années, et surtout depuis cette année-ci, cela devient de plus en plus compliqué, parce que le niveau du cyclisme féminin ne cesse d’augmenter et je ne pense pas que je pourrai tenir longtemps en combinant ainsi les deux activités.

Existe-t-il beaucoup d'autres coureuses dans la même situation que vous au sein du peloton?

Ma formation, Lotto-Soudal compte de plus en plus d’athlètes qui se consacrent à 100% au cyclisme. Mais je ne suis pas la seule à travailler à côté. Cela dit, j’en connais de moins en moins qui sont dans ce cas, car, comme je le soulignais, cela devient vraiment de plus en plus difficile, voire carrément impossible. C’est néanmoins un signe positif, car cela montre que le niveau monte en flèche dans le peloton féminin. De plus, l’UCI veut introduire le principe du salaire minimum, ce qui signifie que l’on est sur la bonne voie.

Quel est votre rôle exact dans l’équipe?

Je suis surtout là pour aider mes coéquipières à rester bien placées dans le peloton, et c’était à nouveau le cas sur Liège-Bastogne-Liège. Par exemple, Julie (Van de Velde, ndlr) est une très bonne grimpeuse, mais elle a du mal à rester idéalement placée dans le peloton, et du coup j’avais la tâche de l’épauler pendant les 50 premiers kilomètres. A l'arrivée, elle a signé un Top 15, à la grande satisfaction de toute l’équipe. Globalement, l'équipe livre une très bonne saison pour l’instant, et ce, grâce entre autres à Lotte (Kopecky, ndlr).

De quoi sera fait votre programme pour la suite de la saison?

Là, je m'apprête à boucler mes valises pour la Chine, où je serai à partir de la semaine prochaine, puis j’observerai une pause. Après quoi, je prendrai la direction de la Bretagne. Pour la suite, je ne connais pas encore la teneur exacte de mon programme. Cette année, les Championnats d’Europe se courront sur un tracé assez plat (début août à Alkmaar, aux Pays-Bas, ndlr), et si Christine (Majerus, ndlr) est motivée, alors je serai là pour l’épauler.»