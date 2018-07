Maxime Chanot avait retrouvé une place de titulaire pour le derby new-yorkais remporté un but à rien par son club de City ce dimanche. Cette victoire lors de la 18e journée de MLS permet au club de l'international de dépasser son voisin du Red Bull.

Chanot titulaire, le derby pour City

Maxime Chanot avait retrouvé une place de titulaire pour le derby new-yorkais remporté un but à rien par son club de City ce dimanche. Cette victoire lors de la 18e journée de MLS permet au club de l'international de dépasser son voisin du Red Bull.

Posté en charnière centrale au côté de Callens, Chanot a joué tout le match et a écopé d'un carton jaune à la 67e minute. C'est l'Argentin Maximilianio Moralez qui a fait sauter le verrou de l'équipe de Wright-Phillips à cinq minutes du terme.

City reprend deux points d'avance sur son voisin au classement avec un match de plus alors qu'Atlanta trône en tête avec six points d'avance mais deux matches de plus que City. Prochain rendez-vous pour Chanot et City, jeudi, face à l'Impact Montréal.