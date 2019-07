Le défenseur luxembourgeois Maxime Chanot a loupé la conversion de son tir au but, précipitant l'élimination (1-1, 4-5) de son équipe de New York City FC la nuit dernière en quart de finale de l'US Open Cup contre Orlando City.

Chanot manque le tir au but décisif en US Open Cup

Du suspense et des larmes. New York City FC s'est fait sortir en quart de finale de l'US Open Cup par les Mauves d'Orlando City au bout d'une séance de tirs au but marquée par l'échec de Maxime Chanot (29 ans, 33 sélections), sixième tireur de sa formation.

Tout avait commencé par l'ouverture du score à l'heure de jeu de Christopher Mueller en faveur de la franchise floridienne (1-0, 61e), avant l'égalisation new-yorkaise sur le fil, signée Maxi Moralez au bout du temps additionnel (1-1, 90+...6!), juste après que Maxime Chanot a été averti par M. Rivas (90+2).

The highlights from a rollercoaster at the @opencup in Orlando 🎢 #NYCFC pic.twitter.com/mQbohygbNo — New York City FC (@NYCFC) 11 juillet 2019

Comme plus rien ne bougera durant les 30 minutes de prolongation, c'est aux tirs au but que la qualification pour les demi-finales de l'US Open Cup se jouera. Ring, côté visiteur, puis Dwyer chez les locaux manquant la cible, les deux adversaires se retrouvent côte à côte à quatre partout.

Oriol Rossel ne tremble pas et porte Orlando aux commandes (5-4), quand le n°4 de NYCFC, Maxime Chanot se présente au point de penalty, pose précautionneusement le ballon, recule de quatre pas, pose les mains sur les hanches, s'élance et... bute sur la main droite ferme d'Adam Grinwis qui se détend parfaitement.

C'en est fini du parcours de New York City FC en US Open Cup. Dimanche (lundi à 0h30 au Luxembourg), les Sky Blues de la Grosse Pomme disputeront le derby face au New York Red Bull lors de la 18e journée de MLS.