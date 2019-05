Maxime Chanot et le New York City FC ont signé leur deuxième succès à l'extérieur et aligné une sixième rencontre sans défaite. Le club de la Grosse Pomme s'est imposé deux buts à rien à l'Impact Montréal. Le FC Oufa d'Olivier Thill a pris un point in extremis.

Chanot et New York impériaux, Thill arrache un point

Le New York City FC a amorcé sa remontée au classement. Un regain de santé matérialisé par un succès indiscutable (0-2) au stade Saputo, la nuit dernière, lors de la dixième journée de MLS.



📽️ | Check the tape from a successful business trip across the boarder 🇨🇦 #ForTheCity pic.twitter.com/JGFqe9b7dy — New York City FC (@NYCFC) May 5, 2019

Maxime Chanot a joué tout le match dans le coeur d'une charnière centrale composée de trois éléments. New York City a frappé au début de chaque mi-temps avec des buts de Moralez (6e) et Tajouri (49e).

Le club de l'international luxembourgeois est désormais cinquième de la Conférence Est avec quinze points avant un test grandeur nature samedi prochain au LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic.

🗣️ N-Y-C-F-C pic.twitter.com/YhKc9ZSYwD — New York City FC (@NYCFC) 5 mai 2019

Thill et Oufa accrochent un point



En prenant in extremis un point sur la pelouse de Samara (1-1), ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 27e journée du Championnat de Russie, le FC Oufa peut encore espérer accrocher une place de non barragiste. La formation d'Olivier Thill, qui est entré en jeu à la 67e minute à la place du Nigérian Sly, s'est rapidement trouvé menée au score (12e). C'est dans le temps additionnel que l'équipe entraînée par Vadim Evseev a égalisé par l'intermédiaire du Roumain Nedelcearu (1-1, 90+3).

Oufa reste calé à la 14e place du classement avec 26 points, à trois unités du Dynamo Moscou. Thill et ses partenaires vont se déplacer deux fois à Moscou pour y défier le Spartak (5e), le 12 mai, et le Lokomotiv (2e), le 26 mai. Entre-temps, le 18 mai, ils recevront Orenburg (7e).