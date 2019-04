Le club de la Grosse Pomme a dû attendre la septième journée de MLS pour signer un premier succès cette saison. City l’a emporté deux buts à rien à Washington. Vahid Selimovic et l'Apollon ont pris un point dans le championnat chypriote.

Chanot et New York City gagnent enfin

New York City respire enfin. En visite chez le leader DC United, Maxime Chanot et ses coéquipiers ont débloqué leur compteur victoires. Mitrita (36e) et Héber (56e) ont inscrit les deux buts visiteurs.

L’international a disputé toute la rencontre à droite d’une charnière centrale formée par trois joueurs. Ce succès permet au club de Domènec Torrent de passer à la neuvième place avec huit points. New York City recevra Chicago Fire ce mercredi.



A Chypre, Apollon n’a pas profité à plein de la défaite de l’APOEL. Le club de Vahid Selimovic, titulaire et averti au quart d’heure, a dû se contenter d’un nul (1-1) dans le derby contre AEL lors de la septième journée des play-offs.

Apollon compte désormais trois points de retard sur l’APOEL.