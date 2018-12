Le grand ménage annoncé au New York City FC n'épargnera pas Maxime Chanot. Le défenseur international ne fait pas partie des plans du club pour la saison prochaine. David Villa, lui, a déjà trouvé refuge au Japon.

Chanot et New York City FC, c'est terminé!

New York City FC ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'il passe le balai, le club de l'est des Etats-Unis ratisse large. Pas moins de sept cadres du club ont été priés de trouver un autre point de chute: Eloi Amagat, Kwame Awuah, Ebenezer Ofori, Tommy McNamara, Andre Rawls, Rodney Wallace et Maxime Chanot.

L'ancien international espagnol David Villa s'est lui déjà engagé avec le club japonais du Vissel Kobe, où il rejoint son ex-coéquipier du FC Barcelone et de la Roja Andrés Iniesta.

Maxime Chanot, 29 ans, avait fait le grand saut il y a deux ans. Le défenseur international a porté le maillot new-yorkais une petite cinquantaine de fois, apportant son écot à deux reprises pour la qualification de sa franchise pour les demi-finales de conférence.



A la tête de City, Domenec Torrent avait succédé à Patrick Vieira parti à Nice l'été dernier.