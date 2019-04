Quatre jours après leur succès en déplacement à Washington DC United (0-2), New York City et Maxime Chanot, titulaire dans le trio défensif, ont dominé mercredi le Chicago Fire de Bastian Schweinsteiger un but à zéro et se replacent au classement.

Chanot et New York City enchaînent

Jean-François COLIN Quatre jours après leur succès en déplacement à Washington DC United (0-2), New York City et Maxime Chanot, titulaire dans le trio défensif, ont dominé mercredi le Chicago Fire de Bastian Schweinsteiger un but à zéro et se replacent au classement.

Tout avait pourtant commencé de manière délicate pour Maxime Chanot (28 ans, 32 sélections, 3 buts), titulaire côté droit d'un trio défensif composé aussi de James Sands (axial) et du Péruvien Alexander Callens, à gauche: le défenseur luxembourgeois se voit brandir un carton jaune par M. Sibiga après seulement... sept minutes de match. Il s'agit en l'occurrence déjà du quatrième carton jaune pris par le Nancéen cette année en 720 minutes de jeu, soit son... total sur l'ensemble de la saison passée, en 1.842 minutes de jeu.



Heureusement, dans la foulée, l'Argentin Valentin Castellanos Gimenez ouvre la marque pour New York City d'un... tacle glissé au petit rectangle sur un centre à ras de sol du Brésilien Heber (1-0, 9e). A la plus grande joie des 21.791 spectateurs du Yankee Stadium.



Le score ne bougera plus, malgré un envoi sur la barre transversale de l'Argentin Maxi Moralez (58e), et surtout un penalty raté - arrêt du gardien de Chicago, David Ousted - par le même Maxi Moralez dans le temps additionnel (90+1).

Après la victoire glanée à Washington (0-2), ce nouveau succès, agrémenté qui plus est d'une seconde clean sheet d'affilée, fait beaucoup de bien aux Sky Blues de la Grosse Pomme, qui dribblent leur adversaire du jour au classement pour se retrouver aujourd'hui à la septième place de la Conférence Est avec onze points (égalité avec Orlando City) en huit matches.

La prochaine échéance pour les hommes de Domènec Torrent sera ce samedi 27 avril à 19 heures (heure luxembourgeoise) avec la réception de la franchise floridienne d'Orlando City (6e, 11 pts). Les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors de la journée inaugurale (à Orlando), le 2 mars, et le débat s'était soldé par un match nul, deux buts partout.