Chanot et le New York City FC impériaux à Montréal

Christophe NADIN Maxime Chanot et le New York City FC ont signé la nuit dernière leur second succès à l'extérieur et aligné une sixième rencontre sans défaite. Le club de la Grosse Pomme s'est imposé deux buts à rien à l'Impact Montréal.

Le New York City FC a amorcé sa remontée au classement. Un regain de santé matérialisé par un succès indiscutable (0-2) au stade Saputo lors de la dixième journée de MLS.



📽️ | Check the tape from a successful business trip across the boarder 🇨🇦 #ForTheCity pic.twitter.com/JGFqe9b7dy — New York City FC (@NYCFC) May 5, 2019

Maxime Chanot a joué tout le match dans le coeur d'une charnière centrale composée de trois éléments. New York City a frappé au début de chaque mi-temps avec des buts de Moralez (6e) et Tajouri (49e).

Le club de l'international luxembourgeois est désormais cinquième de la Conférence Est avec quinze points avant un test grandeur nature samedi prochain au LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic.