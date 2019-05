Maxime Chanot et New York City ont signé un succès de prestige en allant s'imposer chez les Los Angeles Galaxy alors que Virton a signé une deuxième victoire de rang en play-offs. A noter également la belle prestation de Maurice Deville, buteur avec Mannheim.

Sport 2 min.

Chanot dompte Ibrahimovic, Virton enchaîne

Les Luxembourgeois à l'étranger

Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers ont concédé leur premier revers de la saison à domicile lors de la 11e journée de MLS alors qu'ils avaient remporté leurs six précédents duels devant leur public. La franchise californienne traverse une mauvaise passe et aligne une troisième défaite consécutive.



Tout le contraire de New York City. Auteurs d'un début de saison catastrophique, Maxime Chanot et ses équipiers se sont replacés à la 4e place de la conférence Est après cette quatrième victoire sur ces cinq derniers matches. Les deux buts visiteurs ont été inscrits en fin de première période par Heber (44e) et Maxi Moralez (45+1).

Ibrahimovic pensait avoir ouvert la marque à la 27e minute, mais le but de l'ancien attaquant du PSG a été annulé sur hors-jeu. «Ibra» qui n'a pas marqué pour le deuxième match consécutif, reste bloqué à neuf buts en dix matches.Tout le mérite en revient à l'international luxembourgeois, qui a joué tout le match sur le côté droit d'une défense à trois, et à ses équipiers auteurs d'un match plein.



En D1 amateurs en Belgique, Virton s'est imposé 3-1 contre Lierse lors de la 2e journée des play-offs. Le gardien Anthony Moris était dans le onze de base, Lucas Prudhomme est resté sur le banc alors qu'Aurélien Joachim n'était pas dans le groupe - il est toujours blessé. Grâce à ce succès, les Gaumais affichent 33 points et sont en tête à égalité avec Deinze (30). Les deux équipes s'affronteront ce mercredi en Flandre.



En Suisse, Grasshopper Zurich II s'est incliné 2-4 face au leader Black Stars lors de la 24e journée du groupe 2 de la Ligue 1. Dirk Carlson, qui a évolué sur le côté gauche de la défense, a été remplacé à la mi-temps alors que Jan Ostrowski a disputé tout le match en défense centrale. Au classement, Zurich est cinquième avec 36 points.



Maurice Deville a inscrit le troisième but de Mannheim. Photo: Andreas Döring / Archive LW

En Regionalliga Südwest, il y avait trois Luxembourgeois en action ce samedi. Mannheim a fêté une victoire (3-0) chez Astoria Walldorf. Maurice Deville a marqué le troisième but (50e) de son équipe. A une journée de la fin du championnat, Mannheim compte 22 points d'avance sur son dauphin.

Pirmasens, avec Florian Bohnert, a perdu 0-5 contre Homburg. Le Luxembourgeois était dans le onze de base. Pirmasens est neuvième du classement avec 43 points. Aldin Skenderovic de son côté a pris trois points avec Elversberg contre Balingen (3-1). Elversberg est cinquième avec 57 points avant la dernière journée de championnat programmée samedi prochain.



Dans la Bundesliga des U19 en Allemagne, l'équipe de Mayence avec Leandro Barreiro a gagné un point face au Bayern Munich de Ryan Johansson (0-0). Les deux joueurs luxembourgeois étaient dans le onze de base de leur équipe. C'était le dernier match de la saison. Mayence finit à la deuxième place du classement (53 points) alors que le Bayern Munich se classe quatrième (46 points).

Leandro Barreiro (à gauche) avec Ryan Johansson. Photo: Instagram / Leandro Barreiro