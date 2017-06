(ER) - En l'espace de quelques mois, le VC Schengen s'est offert une belle réputation en matière d'organisation. Après le cyclo-cross, le club mosellan relève le défi des courses en ligne.

Avec trente-six membres dont quatre coureurs, le VC Schengen n'est pas le cercle le plus imposant du Luxembourg mais ce club, qui a vu le jour en 1992, est celui qui monte. Organisateurs des Championnats nationaux de cyclo-cross en janvier dernier, Eric Kluckers et son équipe seront à nouveau à pied d'oeuvre pour les courses en ligne samedi et dimanche après les épreuves du contre-la-montre mercredi.



"C'est une belle opportunité de montrer notre savoir-faire, ce n'est pas habituel de voir un club organiser tous les championnats durant la même année. D'un autre côté, la FSCL n'avait reçu aucune candidature et elle nous a sollicités après le succès que l'épreuve de cyclo-cross a rencontré en janvier 2017", précise le président.

Durant le mois d'avril, la nouvelle est donc tombée. Malgré le délai relativement court, le comité d'organisation a pu compter sur la flexibilité des autorités comme les Ponts et Chaussées, la Police, la commune de Schengen et le Ministère des Transports.

"Ce n'était pas gagné d'avance car l'Est du pays a été énormément sollicité avec la Schleck Gran Fondo (20 mai), l'Ironman à Remich (18 juin) et prochainement avec le Tour de France (4 juillet)".



Quant au recrutement des bénévoles, en plus de ses fidèles partisans, le VC Schengen s'est tourné vers Bieles 2017. "Nous avons pu compter sur leur expérience et leurs nombreux contacts et nous avons également utilisé les réseaux sociaux pour atteindre les 90 bénévoles. Rien que pour la sécurité, nous avons besoin de 40 signaleurs pour gérer les nombreux carrefours, la police se chargeant des endroits plus importants."



Le prince Guillaume et les frères Schleck

Autre défi à relever: boucler un budget oscillant entre 25 et 30.000 euros. "Nous nous sommes tournés vers nos partenaires habituels et nous avons cherché de nouveaux partenaires. Notre démarche consiste à offrir quelque chose en plus à nos soutiens. Ces épreuves seront une belle occasion de fêter notre 25e anniversaire d'existence."

Pour le rendez-vous hivernal du cyclo-cross, le club avait organisé une grande fête sous chapiteau. Pour la course de dimanche, les maillots des nouveaux champions seront remis par le prince Guillaume et les courses seront commentées par Andy et Fränk Schleck. Les deux frangins suivront l'évolution de la course à moto et feront partager leur expérience aux spectateurs présents sur le site d'arrivée.

"Dans notre démarche, nous essayons de sortir des sentiers battus. Innover ou encore proposer autre chose au public mais aussi à nos collaborateurs, sponsors. C'est notre marque de fabrique", conclut le président.



Le programme

Départ et arrivée: rue Wäistrooss à Remerschen devant Les Caves du Sud

Samedi 24 juin

13h30: cadets 2 x 19,43 km soit 38,9 km

13h35: minimes 19,43 km

15h15: débutants 3 x 19,43 km + 1 x 11,4 km soit 69,7 km

17h45: masters 3 x 19,43 km + 1 x 11,4 km soit 69,7 km

Dimanche 25 juin

10h: juniors 4 x 19,43 km + 2 x 11,4 km soit 100,5 km

10h02: dames 4 x 19,43 km soit 77,7 km

10h02: débutantes 3 x 19,43 km soit 58,3 km

14h: espoirs 8 x 19,43 km soit 155,4 km

14h: élites 8 x 19,43 km soit 155,4 km