(ER) - Misch Leyder a pris ce vendredi soir la 20e place de la course en ligne de la course des juniors des Championnats d'Europe de Herning.

Dans la course des juniors, l'Italien Michele Gazzoli a remporté au sprint le titre dans la catégorie des juniors. Après 120,6 km de course, il a devancé le Norvégien Soren Waerenskjold et l'Allemand Niklas Märkl.

Du côté des Luxembourgeois, on épinglera la belle 20e place de Misch Leyder mais aussi la 56e place de Rik Stemper. Les autre coureurs de la FSCL: 96. Cédric Pries à 1'30"; 107. Rik Karier à 4'45"; 108. Ken Conter à 4'47" et 114. Arthur Kluckers à 14’00".



Dans la catégorie des Espoirs mais chez les filles, on épinglera la 17e place de Claire Faber. La Luxembourgeoise a concédé 10" après 100,3 km de course par rapport à la nouvelle championne d'Europe de la catégorie, la Danoise Pernille Mathiesen qui s'est imposée en solitaire. La Norvégienne Susanne Andersen et la Britannique Alice Barnes complètent le podium, elles sont arrivées avec un retard de 7".

Dans la cours des juniors, Anne-Sophie Harsch s'est classée 21e d'une épreuve qui s'est jouée au sprint à l'issue des 60,3 km. Le titre est revenue à la Néerlandaise Lorena Wiebes, elle a devancé la Danoise Emma Jörgensen et l'Italienne Letizia Paternoster.

Ce samedi, deux épreuves sont au programme. La course des Espoirs débutera à 9h avec Kevin Geniets, Tom Wirtgen, Pit Leyder, Jan Petelin, Michel Ries et Larry Valvasori. L'épreuve en ligne des dames s'élancera à 14h, la sélection de la FSCL sera représentée par Christine Majerus et Chantal Hoffmann.