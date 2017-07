La FSCL a communiqué ce mardi soir sa sélection pour les Championnats d'Europe qui auront lieu du 2 au 6 août à Herning au Danemark.



Un cadre de seize éléments a été retenu pour cette épreuve mais il n'y aura aucun coureur professionnel. Bob Jungels est au Tour de Pologne, Jempy Drucker est attendu au BinckBank Tour (nouveau nom de l'Eneco Tour) et Laurent Didier au Colorado durant cette période.



La sélection

Juniors: Ken Conter (course en ligne), Misch Leyder (course en ligne et chrono), Arthur Kluckers (course en ligne et chrono), Cédric Pries ( course en ligne), Rick Karier ( course en ligne) et Rik Stemper (course en ligne)

Réserves: Raphael Kockelmann et Felix Schreiber



Espoirs: Kevin Geniets ( course en ligne et chrono), Tom Wirtgen (course en ligne et chrono), Pit Leyder (course en ligne), Jan Petelin ( course en ligne), Ivan Centrone (course en ligne), Michel Ries (course en ligne)

Réserves: Larry Valvasori et Maxime Weyrich

Elites dames

Christine Majerus et Chantal Hoffman (course en ligne)

Espoirs dames

Claire Faber (course en ligne)

Juniors filles

Anne-Sophie Harsch (course en ligne et chrono)