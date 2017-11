(AFP). - Russell Westbrook a marqué 34 points et gagné son duel, parfois houleux, avec son ancien binôme Kevin Durant, conspué comme attendu pour son retour à Oklahoma City, lors de la nette victoire mercredi du Thunder face à Golden State (108-91).

Westbrook, meilleur joueur (MVP) de la saison dernière, est resté aux portes du «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus), mais il n'en a cure. Avec ses 34 points (13 sur 27 au tir), 10 rebonds et neuf passes décisives, la star d'OKC a donné une leçon aux champions en titre.



Le n°0 d'OKC a aussi pris le meilleur sur Durant, son coéquipier jusqu'à son départ pour Golden State en juillet 2016 qui a été limité à 21 points et a même failli perdre son légendaire sang-froid.

Chahuté sans surprise par le public d'Oklahoma City qui le considère comme un traître, le MVP de la saison 2013-14 n'a pas apprécié les provocations à répétition de Westbrook et les deux joueurs se sont même retrouvés front contre front, avant d'être séparés par leurs coéquipiers.

Après cette cinquième défaite en 18 matches, Golden State reste 2e de la conférence Ouest, tandis qu'OKC est 8e (8 v-9 d) avant les derniers matches de la soirée de mercredi.



Fin de série pour Boston à Miami

La série de seize victoires consécutives de Boston a pris brutalement fin mercredi avec la défaite des Celtics à Miami (104-98). Boston reste solidement installé à la première place de la conférence Est (16 v-3 d), mais les Celtics sont tombés de haut, face à une équipe coincée avant la rencontre à la 12e place.

Miami, sous l'impulsion de Goran Dragic (27 pts) et de Dion Waiters (26 pts), est rapidement passé en tête et a creusé progressivement l'écart face à Boston, longtemps méconnaissable à l'image de son meneur Kyrie Irving (11 sur 22 au tir).

Les Celtics se sont réveillés durant le 4e quart-temps grâce à Irving (23 pts) et surtout Jayson Tatum (18 pts). Ils sont revenus à un point (91-90) à trois minutes de la sirène, mais deux paniers à trois points successifs de Waiters ont redonné de l'air à Miami.

Avec 16 victoires de suite, Irving et ses coéquipiers sont tout de même rentrés dans la glorieuse histoire des Celtics, franchise la plus titrée de la NBA: ils ont réussi la 4e plus longue série de victoires, à trois succès du record (19) datant de 2008.



LeBron James offre une 6e victoire de suite à Cleveland

La superstar de Cleveland LeBron James a submergé avec ses 33 points les Brooklyn Nets pour offrir mercredi aux Cavaliers, en plein renouveau, une sixième victoire de suite (119-109).

James a comme souvent fait la différence à lui tout seul, ou presque, en marquant 20 points dans la seule dernière période. Il a notamment réussi quatre paniers à trois points, ce qui lui a permis de devenir le 26e joueur dans l'histoire de NBA à avoir réussi 1.500 tirs primés.



Les Cavaliers poursuivent leur belle remontée et effacent peu à peu leur mauvais début de saison: ils sont 4es de la conférence Est (11 v-7 d). Brooklyn a concédé sa 11e défaite de la saison, pour six défaites, et reste coincé à la 13e place.



Les résultats de mercredi en NBA

Atlanta - LA Clippers 103 - 116



Miami - Boston 104 - 98



New York - Toronto 108 - 100



Phoenix - Milwaukee 107 - 113 a.p.

Utah - Chicago 110 - 80



Houston - Denver 125 - 95



Memphis - Dallas 94 - 95



Minnesota - Orlando 124 - 118



La Nlle-Orleans - San Antonio 107 - 90



Oklahoma City - Golden State 108 - 91



Charlotte - Washington 129 - 124 a.p.



Cleveland - Brooklyn 119 - 109



Philadelphie - Portland 101 - 81



Sacramento - LA Lakers 113 - 102