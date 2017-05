Bettembourg est pratiquement champion de Ligue 1! En bas de classement, Wincrange entretient l'espoir. EnLigue 2, Schifflange met la pression sur Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG pour le titre. En Ligue 3, Ladies Äischdall est promu.

Par Daniel Pechon

Bettembourg a célébré son titre avec un feu d'artifice face au Fola 12- 0, comme une punition à la lanterne rouge qui reste une des deux seules équipes (avec Junglinster) à avoir marqué cette saison deux buts au leader en 90 minutes (match aller). Les douze buts des championnes ont été marqués par un triplé de Karen Marin, les doublés de Vitaly Delisle, de Melissa Teixeira, Anouchka Besch et d'Amenis Correia, Kimberley Dos Santos, Marie-Amélie Albrand. Il manque encore neuf buts à Bettembourg pour être centenaire...

Junglinster a été dominateur face au finaliste de la Coupe des dames, Rosport/Berdorf/Christnach et aligne un 36e match sans défaite à l'extérieur, coupe et championnat confondus (6-1). La Jeunesse reste meilleure à l'extérieur avec 28 points (44-10) contre 21 points (36-16) à domicile.

Victoire aussi pour le RFCUL face à Lintgen, la première en trois matchs et dans le même score qu'au match aller, avec un but inscrit après 20 minutes par Gabriel Crespo (1-0).

Pour le Progrès, le podium s'éloigne avec la défaite concédée face à Ell. Les trois buts sont tombés après l'heure du jeu et puis Mara Ventura avec un doublé a renversé le score en faveur d'Ell à 1-2. A noter que le Progrès a évolué à 10 et s'est procuré les meilleures occasions (1-2).

Wincrange, en bas de tableau, a entretenu l'espoir en écartant Colmar-Berg, son adversaire au classement. Les deux buts ont été inscrits après la pause par Joy Sassel (58e) et Kate Melchior (78e). Wincrange a pris 10 de ses 12 points face à ses deux adversaires du bas de tableau. A égalité avec Colmar-Berg, mais avec une différence de but très défavorable, Wincrange est voué à l'exploit face à Junglinster et Bettembourg, ses deux derniers adversaires...

Itzig/Canach/CeBra grimpe de deux places après avoir remporté son premier succès à domicile en six matchs sur sa pelouse, même si Mamer a mené 2-1 jusqu'à la 44e avant l'égalisation de Diana Gonçalves pour Mamer à 2-2. Dès la cinquième, Lisa Noesen avait ouvert la marque par un superbe lobe des 35 mètres. Un doublé de Céline Patras (70e et 75e) décidait de l'issue du match et Asha Alves paraphait la victoire à la dernière minute (5-2).

Ligue 2

Match de prestige entre les deux leaders, déjà assurés d'un retour en Ligue 1, c'est Schifflange qui a été le plus fort et forcé Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG à une deuxième défaite de la saison, et en quatre matchs, avec des buts d'Alma Kameric, Yana Lentz, Kelly Collart et Tammy Aniset. Cette dernière a déclaré: «Nous avons mérité cette victoire et prouvé que nous étions la meilleure équipe sur le terrain». Le leader a sauvé la marque par Aldina Dervisevic en fin de match.

Troisième, Mertert/Wasserbillig a su compter encore sur le but de Stéphanie Breser servie par Lise Weiler à la 65e pour disposer d'une équipe accrocheuse de Berdorf/Rosport/Christnach (1-0).

Un appel à la fédération...

Guy Kremer ( Mertert/Wasserbillig): «J'ai fait évoluer l'équipe en 5-4-1 pour l'habituer à ce schéma de jeu pour un futur. On ouvre le score tardivement face à une bonne équipe du BC01. Je veux profiter de l'occasion pour faire un appel à la fédération pour son congrès du 1er juillet. C'est d'ajouter un règlement sur les mouvements entre équipe 1 et 2 d'un même club. Certains clubs abusent de ces mouvements en fonction de l'importance des matchs. Je tiens à ajouter que notre adversaire du jour a été correct sur cet aspect.» Mertert/Wasserbillig - Berdorf/Rosport/Christnach 2 1-0

Nicola Bevilacqua (Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG): «Difficile de faire un commentaire. C'était 2-0 à la pause. Excepté 15 à 20 minutes, il s'agit d'un "non-match" de mon équipe. La montée dans la poche, avec une avance confortable, nous sommes coupables de relâchement. A présent, nous avons l'obligation de gagner nos deux derniers matchs si on veut être sacré champion.» Schifflange - Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG) 4-1

Ligue 3: Ladies Äischdall champion

Dans un match-finale, Ladies Äischdall a conquis le titre et le droit de jouer en Ligue 2 après avoir dominé son poursuivant direct, Bissen. Kim Hames a ouvert le score au quart d'heure puis des buts de Noémie Hoffman, un doublé de Jessica Moes, et un but de Kate Thill ont fait grimper la marque à 5-1. A noter un penalty stoppé par Mandy Heuard pour les championnes.

Samuel Amorim ( Ladies Äischdall): «Un super match de l'équipe avec des supporters venus d'Äischdall et de Koerich. Un match joué face à une belle équipe qui n'a jamais baissé les bras. Certainement le match avec les deux meilleures équipes du championnat.» Ladies Äischdall - Bissen 5-1





ILS ONT DIT



Fernando Do Reis (Itzig/Canach/CeBra): «Un match sans enjeu, avec des absentes des deux côtés mais un match qui est resté fair-play et très disputé. Le partage à la pause était logique avant une seconde période dans laquelle on a été les meilleurs, en étant plus direct dans notre jeu, en nous créant pas mal d'occasions sans en concéder à Mamer et en étant efficaces.» Itzig/Canach/CeBra - Mamer 5-2

Serge Bix (RFCUL): «Nous avons bien géré ce match très physique, tactique. Un match sans beaucoup d'occasions où nous avons bien été en place. Depuis deux matchs, il y a de nouveau une équipe du Racing sur le terrain. Et un bravo à notre adversaire qui s'est battu jusqu'au bout.» RFCUL - Lintgen 1-0

Joël Reichling (Wincrange): «J'ai dit à l'équipe tant qu'il existe une chance pour jouer le barrage, il faut y croire. Victoire méritée surtout avec une deuxième mi-temps supérieure à Colmar-Berg. Aujourd'hui, on a eu la chance qui nous a manqué les autres matchs. On est à égalité mais avec une différence de buts défavorable. Les deux derniers matchs ne nous avantagent pas, mais on va se battre.» Wincrange - Colmar-Berg 2-0

Paul Wilwerding (Ell): «Deuxième doublé en deux semaines de Mara Ventura. On a eu des occasions mais le Progrès en a eu le plus. A nouveau un grand match exemplaire de Joyce Zinelli au milieu de terrain, notre capitaine. Mais chapeau à cette équipe du Progrès, à 10, qui risque d'exploser la saison prochaine.» Progrès - Ell 1-2