Championnat féminin: Junglinster devra patienter... et vaincre

Seul vainqueur dans les quatre premiers en battant Junglinster et après avoir déjà fait chuter Mamer la semaine dernière, Bettembourg a effacé ses six points de retard. Battu à Lintgen, Mamer ne profite pas de la défaite de Junglinster. En bas de tableau, Itzig et surtout le Progrès et Canach ont creusé l'écart sur Wincrange.