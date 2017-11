Bettembourg reste deuxième derrière Junglinster après avoir péniblement battu Mamer. Le Progrès qui a tout gagné au mois de novembre, consolide sa troisième place. En Ligue 2, le Swift est champion d'automne.

Par Daniel Pechon



Junglinster n'a pas trainé pour se mettre à l'abri à Colmar-Berg. Jessica Birkel et Sara Olivieri ont donné une double avance aux visiteuses après 10 minutes. Noémie Tiberi a mis le troisième avant la pause et Sabrina Deda a fixé le score final dès la 55e (4-0). «On a évité le piège et aussi celui d'un terrain difficile et non synthétique face à une équipe solide», a résumé Jérôme Henrionnet, le coach de Junglinster.

Toujours le maximum de points pour Junglinster qui a marqué plus du double de buts en terres adverses (27 contre 13) et encaissé la moitié en moins (2 contre 4 buts) qu'à domicile.

Contrairement à Junglinster, Bettembourg a eu plus difficile, obligé de renverser la marque pour triompher samedi. Les joueuses de Daniel Nunes n'ont que très rarement déstabilisé le 4-4-2 de Mamer qui a ouvert le score après 20 minutes. Maité Machado a expédié un envoi des 35 mètres après avoir récupéré un ballon revenu d'un duel entre Janine Hansen et le gardien. Bettembourg a égalisé avant la pause par Amenis Correia et pris l'avance par Kimberley Dos Santos, à l'heure (2-1). Beaucoup de regrets à Mamer à l'issue des 90 minutes et qui reste sur quatre points à l'extérieur contre 12 à domicile (2-1) mais a affronté les trois leaders sur leur terrain.

Le RFCUL résiste

En chasse derrière Bettembourg, le Progrès aligne une quatrième victoire consécutive et affiche un bilan parfait à domicile de cinq succès. Cependant, Niederkorn n'a émergé au marquoir qu'en seconde partie de la deuxième période face au RFCUL qui avait égalisé juste après la pause sur un coup franc d'Emma This. Buts d'Andreia Machado et Juliana Andrade pour le RFCUL (2-1).

Opposé à Rosport/USBC/Christnach, Itzig/Canach/Cebra a engrangé sa deuxième victoire à domicile et gagné une place dans la hiérarchie, à la quatrième. Lisa Noesen a libéré les visitées en inscrivant le deuxième but après l'ouverture précoce de la marque de Cathy Da Silva après 4 minutes (2-0). Troisième clean sheet et la seconde consécutive pour Tamara Rossetti. L'équipe de Carlo Calmes subit sa deuxième défaite à l'extérieur.

Ell a remporté son premier succès à domicile en secouant sept fois les filets face à Lintgen/Bissen. Ell n'avait plus marqué sept buts à domicile depuis la visite du CeBra le 24 mai 2016 (7-0).

Wormeldange/Munsbach/CSG - Schifflange a été reporté, Alma Kameric, joueuse de Schifflange étant retenue pour jouer avec la Bosnie/Herzégovine ce mercredi dans un match de qualification pour la Coupe du monde.

Ils ont dit

Bonyeme Babinyanga (Colmar-Berg): «Face à une belle équipe qui met ses occasions au fond du but, il a fallu combiner avec de nombreuses absentes et blessées. Mais l'équipe travaille et fait le maximum aux entraînements.» Colmar-Berg - Junglinster 0-4

Filipe Da Cunha (Mamer): «Nous encaissons le 1-1 à trois minutes de la mi-temps, sur une action pour moi douteuse, avec une faute dans les 6 mètres sur ma gardienne. C'était le deuxième tir cadré de Bettembourg. Nous encaissons le 2-1 sur l’une des seules fois que Bettembourg a réussi à percer notre défense en la prenant de vitesse, le troisième et dernier tir cadré de Bettembourg. J’ose dire que c’est Bettembourg qui nous a résisté, surtout leur gardienne. Franchement beaucoup de regrets. Nous avons joué, à nouveau à jeu égal, face à l’un des deux favoris sans être récompensés. Et on a joué sans gardienne, manqué une dizaine d’occasions dont des duels face à leur keeper. Bravo à notre adversaire pour son réalisme et son esprit d’équipe.» Bettembourg - Mamer 2-1

Steve Senisi (Progrès): «C’était un match difficile, non seulement dans le jeu mais aussi sur le plan émotionnel après être passé 6 ans au RFCUL. Notre adversaire n’a rien lâché. Nous aurions dû tuer le score à la mi-temps. Nous devons nous améliorer dans le plan du jeu et dans la conservation de balle. Malgré leur égalisation, nous sommes restés calmes. Fier du groupe!» Progrès - RFCUL 2-1

Steve Senisi, l'entraîneur du Progrès Niederkorn.

Photo: Stéphane Guillaume

Fernando Reis Da Silva (Itzig/Canach/CeBra): «Une première mi-temps pratiquée en appliquant du beau jeu, en obtenant quelques occasions pour aggraver le score et en bridant bien Rosport. La deuxième mi-temps a été différente, plus équilibrée. Rosport a pris plus de risques et on a eu quelques frayeurs. Le deuxième but a tué le match. Victoire méritée et logique. Rosport mérite son classement.» Itzig/Canach/CeBra - Rosport/USBC/Christnach 2-0

Daniel Nunes (Bettembourg): «Match très difficile contre une très bonne équipe de Mamer qui nous a posé beaucoup de problèmes. Vivement la trêve car beaucoup trop de blessées à récupérer. La réaction de l'équipe a été bonne et on s'est battu comme on l'avait dit décidé avant match. L important, c'était les 3 points. Maintenant, il faut recharger les batteries pour mercredi contre le Racing et puis samedi face à Junglinster.» Bettembourg - Mamer 2-1

Ligue 2: le Swift imperturbable, Diekirch renversant

Le Swift a fêté le titre de champion d'automne en écartant son plus proche poursuivant Wincrange 4-2 et en le renvoyant à 6 points. Wincrange a ouvert la marque (0-1), égalisé à l'heure (2-2) mais les buts d'Alcia Malgarotti (35e, 82e), Déborah Marchal (52e) et Morgane Stibling sur coup franc ont offert la victoire à Hesperange (4-2).



Au pied du podium, Diekirch poursuit sa série avec un cinquième succès consécutif et une fin de match folle face à Vianden. L'Orania à l'heure a ouvert le score à l'heure. Les Yellow Girls, avec Melissa Pinto (85e) et Alexia Magalhaes sur coup franc (92e), ont renversé la marque (2-1).



Cédric Fulat (Swift): «Victoire étriquée ce soir. Il faut avouer que la sortie sur blessure de la gardienne de Wincrange nous a facilité la suite de la rencontre. Il nous reste un match pour boucler le sans faute dans cette première moitié de championnat. Mais on sera attendu pour les matchs retour et il faudra être fort mentalement pour faire aussi bien, car on se déplacera chez tous nos poursuivants.» Swift - Wincrange 4-2

Ligue 3