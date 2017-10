Le duel à distance entre Bettembourg et Junglinster bat déjà son plein. L'Entente Rosport/USBC/Christnach a lâché du lest. Mamer a distancé le Racing et le Progrès s'est fait plaisir. Etat des lieux.

Par Daniel Pechon

Un des trois derniers maximum est tombé. Le surprenant Rosport/USBC/Christnach a été battu par une étonnante équipe de Wormeldange/Munsbach/CSG qui empoche trois points pour sa première sortie à l'extérieur de la saison, après avoir perdu 11 de ses 12 derniers matchs joués en déplacement en Ligue 1.

L'équipe locale a ouvert le score par Romy Gruber avant d'être dépassée avant la pause avec les réalisations de Marta Estevez et Laura Birkel. Un penalty de Mélanie Quiring a scellé le score à la 70e (1-3). «On a oublié de marquer en première mi-temps. Un bon arbitrage», a jugé Carlo Calmes, le coach local.

Les deux autres équipes de tête ont été plus autoritaires et ont corrigé leur adversaire. Bettembourg a marqué sept buts à Colmar-Berg entre la 15e et la... 69e minutes avec six buteuses différentes: Kimberley Dos Santos, Marie-Amélie Albrand, Rita Garcia, Sarah Witry, Amenis Correia et un doublé de Karen Marin. Ensuite, Colmar-Berg a inscrit son premier but de la saison par Flavia Gomes (77e) qui a clôturé la marque à 7-1 et fait passer le score-average du leader à 16-2 ou un but encaissé de plus que la saison dernière à même époque (16-1)!

Ex æquo avec Bettembourg, Junglinster a fêté son 25e match consécutif sans défaite en déplacement par une 24e victoire auréolée de neuf buts infligés à une défense de Schifflange aux abois (0-9). Avec des doublés de Sabrina Deda, Justine Oswald, Laura Davelli et un but de Jessica Birkel, Sara Olivieri et Lea Pizzimenti (0-9).

Embouteillage

Derrière les deux leaders, c'est l'encombrement à six points, avec Rosport/USBC/Christnach, Wormeldange/Munsbach/CSG, le Progrès et Mamer, qui a renoué avec la victoire à l'extérieur (cinq sorties sans victoire) au RFCUL, victime d'une seconde défaite d'un but en deux matchs.

Maité Machado a ouvert le score en deux temps dans un duel face à la gardienne locale (17e). L'issue s'orientait vers un partage après l'égalisation rapide de Juliette Lemasson lancée en profondeur par Gabriela Lemos pour le RFCUL (25e) quand Julie Vendelbo, entrée en jeu juste 60 secondes avant et à la suite d'un effort personnel remarquable, servait Susanna Garcia (1-2).

Avec quatre buts, Julia Battisti a inscrit la moitié des réalisations du Progrès face à Lintgen/Bissen. Andreia Machado avec un triplé et Catarina auteur d'un goal, complètent la liste des buteuses (8-0). «Après la défaite de la semaine dernière, l'équipe a montré une forte et belle réaction avec un jeu simple et efficace», a résumé Steve Senisi, coach du Progrès.

Enfin Itzig/Canach/CeBra avec des buts de Julie Silva (16e), Lisa Nosen (40e) et Céline Patras, a additionné une deuxième victoire consécutive en écartant Ell 3-0.

ILS ONT DIT

Daniel Nunes (Bettembourg): «Ce n était pas notre meilleur match, trop de déchets dans les passes. Il faut dire aussi que Colmar-Berg a tout donné pour nous rendre la vie difficile. On a plus marqué après la 70e car physiquement les filles ne sont pas au top physiquement et on a beaucoup de blessées. Puis sept buts avaient déjà été marqués.» Bettembourg - Colmar-Berg 7-1

Gilberto Correia (Schifflange): «Difficile face à une équipe bien organisée, techniquement très forte. Encore plus difficile avec quatre éléments important, blessées, dont trois qui évoluent défensivement. On a d'énormes difficultés à défendre. L'effectif subit aussi des désaffections avec les obligations professionnelles du samedi.» Schifflange - Junglinster 0-9

Serge Bix (RFCUL): «Une équipe de Mamer solide physiquement mais un résultat qui ne reflète pas le match. Avec un peu de réussite, nous l'emportions. On aurait pu ouvrir le score mais on encaisse contre le cours du jeu. Après avoir égalisé, nous avons géré après la pause, dominé le match mais sans pouvoir le convertir en buts. A cinq minutes du terme, une deuxième faute individuelle a amené le 1-2. L'équipe la plus expérimentée a fait la différence.» RFCUL - Mamer 1-2

Fernando Reis da Silva (Itzig/Canach/CeBra): «Ell est une équipe de jeunes filles talentueuses mais sans grande expérience. Pour paralyser leur jeu, nous avons fermé les espaces derrière, essayé d'être à deux pour contrer leurs ailiers et en étant agressif sur leur milieu. Ell n'a pratiquement pas eu d'occasions. En match, nous avons alterné jeu long vers nos attaquantes rapides et jeu court quand nous étions dans leur moitié de terrain. C'est une victoire méritée, bien gérée du début à la fin.» Itzig/Canach/CeBra - Ell 3-0

Filipe Da Cunha (Mamer): «Une rencontre dure, très dure contre une équipe de Racing qui m'a fortement impressionné! Une première mi-temps très compliquée face à un Racing qui a montré beaucoup de volonté. Nous avons pris beaucoup de temps à nous adapter au terrain. Un changement à la mi-temps avec une modification de positionnement de quelques joueuses nous a apporté plus de dynamique offensive.» RFCUL - Mamer 1-2

Nicola Bevilacqua (Wormeldange/Munsbach/CSG): «Victoire plus que méritée en étant supérieur dans tous les domaines. Une bonne circulation de balle, un esprit d'équipe, tactiquement et techniquement, parfait! C'est certainement notre meilleur match de la saison. Peut-être aussi le meilleur groupe de ma carrière d'entraîneur! Mais la devise reste: garder les pieds sur terre.» Rosport/USBC/Christnach - Wormeldange/Munsbach - CSG 1-3

Ligue 2: le Swift explose les compteurs

Le nombre de maximum reste inchangé à quatre. Avec le Swift qui reste impressionnant avec une troisième victoire nette acquise face à Ladies Äischdall 2-8, qui fait grimper le score average du promu à 23-3. Wincrange fait de la concurrence, vainqueur de Vianden 6-2 avec un score average de 18-2 mais avec les premiers buts encaissés pour les Nordistes. Larochette a vaincu Aspelt/Remich/Bous 5-2 compte aussi neuf points ainsi que Bettembourg 2 avec une défense toujours vierge après avoir écarté Diekirch 2-0.

Ligue 3: le Red Black cartonne



Démonstration encore du Red Black en tête (0-7) facilitée par à une équipe de USBC/Rosport/Christnach 2 qui a évolué à neuf (2e Maria Mou Sequeira, 13e Lena Bollendorff, 28e Stéphanie Monteiro Rodrigues, 46e et 83e Maria Sundqvist, 58e Lisa Schiltz, 80e Cindy Carvalho Simoes). Ell 2, vainqueur à Diekirch 2 5-0, est l'autre maximum. En série 2, Bertrange, sans jouer (victoire forfait face à Swift 2), mène devant Steinsel/Walferdange qui a dominé Rumelange 5-2.