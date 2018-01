Par Hervé Kuc



Le FC Metz continue à grappiller des points à Saint-Symphorien. En supériorité numérique (38e), les hommes de Frédéric Hantz ont confié à Nolan Roux le soin d'inscrire les deux réalisations de leur important succès face à Nice (2-1). Vendredi prochain les Mosellans s'en iront à Marseille.

Le match et sa note. Des imprécisions techniques, l’absence de Dossevi, la fébrilité de sa défense. Le FC Metz a mal débuté sa partition face à l’OGC Nice. Et logiquement, les Niçois ont été les plus dangereux mais ni la tentative de Sarr (11e), contrée par le bas ventre de Diagne devant son but, ni l'énorme opportunité offerte à Balotelli (27e) vendangée par une reprise du gauche hors-cadre à six mètres du but mosellan, ne vont heureusement couler le bateau grenat. Pourtant, le match va basculer lorsque le Niçois Lees-Melou va se faire expulser (38e) pour avoir levé trop haut les crampons sur Milicevic.

De retour des vestiaires, les Messins vont en profiter et trouver l'ouverture sur une belle inspiration de Roux auteur d’une frappe sèche des vingt mètres (1-0, 50e). Un avantage de courte durée puisque les Nicçois vont égaliser sur un penalty réussit en deux temps par Balotelli (1-1, 57e) suite à une faute de Niakhaté sur Srarfi. Nullement décontenancés, les partenaires de Cohade vont accélérer et Mollet va servir parfaitement Roux qui va réussir une merveilleuse reprise de volée qui va faire trembler les filets adverses (2-1, 62e). Un avantage que les Mosellans vont réussir à conserver au prix d'une grosse dépense énergétique. Un 14/20 pour une équipe au moral d'acier (3 succès de rang à domicile) qui reste au contact des équipes positionnées juste devant elle. La route est encore longue mais le moral est de retour.

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) a détourné le penalty de Balotelli mais le ballon est revenu sur l'attaquant niçois qui a conclu. En défense, Rivierez (6,5) monte en gamme de semaine en semaine. Il a cédé sa place à Balliu (64e). Niakhaté (5,5) s'est jeté sur la frappe tendue de Srarfi (34e) mais a fauté sur ce même joueur (56e) en pleine surface messine. Il semble moins serein depuis plusieurs semaines.

Diagne (6) s'est sacrifié en déviant la tête de Sarr (11e) qui prenait la direction du but grenat. Il a récolté un carton jaune en chatouillant les chevilles de Balotelli. Palmieri (5,5) s'est fait «enrhumer» par Lees-Melou (11e et 27e) et à chaque fois le FC Metz a été en grand danger. Il s'est bien repris en seconde période. Au milieu, Mandjeck (5,5) a connu quarante-cinq premières minutes délicates. Des fautes, des ballons perdus et un positionnement fébrile. Il a été plus concentré et mieux en place au cours du second acte. Cohade (6) s'est une nouvelle fois montré très travailleur. Milicevic (6,5) a subi l'assaut de Lees-Melou (38e, pied trop haut) qui a valu aux Niçois d'être en infériorité numérique. Il est à l'origine du second but de son équipe.



Mollet (6) a évolué sur le flanc droit offensif de son équipe et ce n'est absolument pas son meilleur poste. Il a néanmoins réussi un service six étoiles sur le second but de Roux (62e) et a cédé sa place à Boulaya (76e). En attaque, Rivière (4,5) a placé deux têtes trop molles (16e et 21e) puis a raté son contrôle (34e) sur un service offensif de Milicevic. Il a perdu le ballon qui a débouché sur le penalty transformé par Balotelli (56e). Une mauvaise soirée pour l’avant-centre mosellan.

L'homme du match. Nolan Roux (8,5). Deux frappes chirurgicales ont offert au numéro neuf grenat la joie de faire grimper son compteur buts (9). Sa seconde réalisation, d'une reprise soudaine et pleine de confiance, est un modèle du genre. Ses gros efforts depuis le début de saison sont logiquement récompensés. Si le FC Metz s'en sort, il le devra en grande partie à l'ex-Stéphanois.

Metz - Nice 2-1

Stade Saint-Symphorien, temps frais, bonne pelouse, arbitrage de M. Hamel, 13 200 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score : 1-0 Roux (50e), 1-1 Balotelli (57e sp), 2-1 Roux (62e)

Cartons jaunes : Diagne (33e), Roux (51e), Cohade (66e) à Metz ; Seri (16e), Burner (31e), Balotelli (45+2), Dante (79e), Ganago (87e) à Nice

Carton rouge: Lees-Melou (38e) à Nice

METZ: Kawashima ; Rivierez (64e Balliu), Diagne, Niakhaté, Palmieri ; Mandjeck, Cohade (cap.), Milicevic, Roux (88e Niane), Mollet (76e Boulaya) ; Rivière. Joueurs non entrés en jeu: Beunardeau; Selimovic, Lempereur, Poblete.

NICE: Benitez ; Coly, Sarr, Danté (cap.), Burner; Mendy (75e Tameze), Seri (82e Makengo), Lees-Melou, Srarfi (84e Ganago); Pléa, Balotelli. Joueurs non entrés en jeu: Cardinale ; Perraud, Pelmard, Marcel.