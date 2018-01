(AFP). - Le Français Sébastien Ogier, quintuple champion du monde en titre, sera une nouvelle fois en 2018 l'homme à battre du Championnat du monde des rallyes (WRC) qui débute jeudi par le Rallye Monte-Carlo, mais ils sont toujours plus nombreux à espérer le contrarier.

Avec sept vainqueurs différents et deux manches au moins remportées par chaque constructeur, la saison 2017 a été l'une des plus ouvertes de l'histoire. La suivante s'annonce dans la même veine.

Ogier, recasé chez M-Sport après le retrait de Volkswagen fin 2016, «vise un sixième sacre», confirmait-il en marge du salon Autosport de Birmingham (Royaume-Uni) début janvier, «en étant plus rapide et en gagnant plus souvent».

La saison dernière, il n'a en effet pas été le plus véloce (2 victoires, au Monte-Carlo et au Portugal) mais c'est lui qui est monté le plus souvent sur le podium (9 fois). C'est ce qui lui a permis de conquérir l'un des titres les plus disputés de sa carrière.

Son équipe bénéficie cette saison d'un soutien accru de Ford (elle est d'ailleurs renommée M-Sport Ford) et pourra donc suivre le rythme de développement imposé par les écuries d'usine, Toyota, Hyundai et Citroën.

C'était l'une des conditions pour qu'Ogier continue avec M-Sport, voire même en rallye, alors qu'il évoque régulièrement le désir de passer plus de temps en famille.

Neuville et Mikkelsen candidats

«Sur le long terme, il aurait été difficile de reproduire la performance de l'an passé, explique-t-il. Pour rester dans la lutte avec les constructeurs, il faut un bon soutien. Je pense que nous l'avons désormais.»

Face à lui, Hyundai alignera deux candidats à la couronne mondiale: Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen.

Le Belge, vice-champion du monde 2013, 2016 et 2017, aura à coeur de renverser le sort, fort des quatre succès et des 55 meilleurs temps en spéciales qui ont fait de lui le pilote le plus rapide en 2017.

«L'objectif, c'est d'être champion, clame-t-il. On va essayer d'être régulier et, à partir de là, c'est le destin qui décide. (...) Cela restera serré. On est beaucoup à pouvoir être champion. L'homme à battre reste Sébastien Ogier.»

Le Norvégien, lui, revient à temps plein après une saison en pointillés. N'ayant pas retrouvé de volant après le retrait de VW, il a couru en WRC2, la Ligue 2 du rallye, avant de rejoindre Citroën puis Hyundai et de prendre une jolie deuxième place en Allemagne.

«Je me sens de mieux en mieux dans la voiture, affirme-t-il. Je crois que nous avons la possibilité de nous battre au sommet.»

Tänak outsider

Chez Toyota, revenu en WRC en 2017, on suivra l'adaptation du transfuge de M-Sport, l'Estonien Ott Tänak, troisième l'an dernier et qui estime «avoir ici la meilleure option pour se battre pour le championnat». Il évoluera aux côtés des Finlandais Jari-Matti Latvala et Esapekka Lappi, qui dispute sa première saison pleine.

La principale interrogation concerne Citroën et sa capacité à continuer d'améliorer la C3 WRC, avec un budget restreint.

L'équipe française n'engagera que deux voitures sur l'ensemble de la saison, l'une confiée au Britannique Kris Meeke, l'autre partagée par l'Irlandais Craig Breen et le nonuple champion du monde français Sébastien Loeb. Retraité du WRC fin 2012, l'Alsacien sera de retour pour trois piges très attendues (Mexique, Corse, Catalogne).

Ce sera sans Yves Matton car le Belge, directeur de Citroën Racing depuis 2012, vient d'être embauché par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) comme «Directeur des Rallyes». Il est remplacé par l'ingénieur Pierre Budar, ex-responsable de la compétition clients pour la marque aux chevrons.

Dans une saison qui conserve 13 manches, le rallye de Turquie (13-16 septembre) réintègre le calendrier au détriment de celui de Pologne, qui se courait début juillet. En octobre, les Rallyes de Grande-Bretagne et de Catalogne ont été inversés.

Pour la première fois, toutes les spéciales de tous les rallyes seront visibles en direct... par les abonnés au site internet officiel du WRC.



Les 13 manches du calendrier 2018

25-28 janvier: Monte-Carlo (asphalte/neige)

15-18 février: Suède (neige/glace)

8-11 mars: Mexique (terre)

5-8 avril: France/Corse (asphalte)

26-29 avril: Argentine (terre)

17-20 mai: Portugal (terre)

7-10 juin: Italie/Sardaigne (terre)

26-29 juillet: Finlande (terre)

16-19 août: Allemagne (asphalte)

13-16 septembre: Turquie (terre)

4-7 octobre: Grande-Bretagne/pays de Galles (terre)

25-28 octobre: Espagne/Catalogne (asphalte)

15-18 novembre: Australie (terre)