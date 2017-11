Junglinster a pris provisoirement la tête en attendant le match de Bettembourg qui devra l'emporter par six buts d'écart pour reprendre son bien. Dans le bas du tableau, Schifflange a décroxhé son premier succès.



Par Daniel Pechon

Efficace, Junglinster l'est surtout à l'extérieur après l'avoir encore démontré à Lintgen/Bissen. La Jeunesse a remporté son deuxième succès fleuve en déplacement après le 9-0 à Schifflange. Trois joueuses ont inscrit les buts de Junglinster: Jessica Birkel (4), Laura Davelli (2) et Hayette Ghodbane (2). «Lintgen à joué avec ses moyens et je respecte cette équipe pour cette raison», a tenu à ajouter Jérôme Henrionnet dont l'équipe a inscrit 24 de ses 33 buts en terre adverse. Il s'agit du 34e match sans défaite à l'extérieur, championnat et coupe confondus.



Avec le but inscrit par Jill De Bruyn juste avant la pause, Ell tenait après 70 minutes face à Mamer, sa première victoire à domicile. En six minutes, les locales ont déchanté. Mamer a renversé la marque à 1-2 avec une reprise de volée de Rita Sousa qui a fait mouche et le but de Janine Hansen. A la dernière minute, Lisa Kneip égalisait sur penalty et offrait le deuxième point à domicile de la saison à ses couleurs. Troisième partage consécutif d'Ell et premier nul de la saison de Mamer.



Schifflange a créé la surprise de cette 9e journée et chipé les trois points à Itzig/Canach/CeBra, qui avait bien entamé la rencontre avec l'ouverture du score par Tania Pedrosa (9e). Après, Schifflange a déroulé, inscrivant entre la 20e et la 60e cinq buts (Allison Perrey, Kelly Collart (2), Alma Kameric (2)). Les joueuses locales se sont réveillées mais trop tard. Julie Silva, Lisa Noesen Diana Goncalves ont ramené la marque de 1-5 à 4-5, en dix minutes avec un dernier but tombé à la 90e minute.

Enfin, opposé au Progrès, Wormeldange/Munsbach/CSG s'est effondré après l'heure de jeu alors que les Mosellanes étaient restées dans le match en égalisant par Isabel Albert à la 7e (1-1) et en réduisant la marque à 57e par Maeve O’Hannrachain à 2-3. Dans la dernière demi-heure , Niederkorn s'est envolé en marquant six buts. Il s'agit du plus net succès à l'extérieur du Progrès depuis le 17 septembre 2011 (2-9 à Larochette). Juliana Andrade a été la plus adroite avec quatre buts, suivie de Mandy Charlet et de Sonia Trémont qui ont signé un doublé et un but pour Océane Lopes.

Bettembourg - RFCUL devait se disputer ce dimanche à 19 h 30 mais la rencontre a été remise alors que Colmar-Berg - Reisdorf/USBC/Christnach est programmée mardi à 20 h.



Ligue 2 : Wincrange éloigne Larochette

Après avoir été malchanceux la journée précédente face à Larochette en étant rejoint en fin de match à 3-3 après avoir mené 2-0, le Fola Esch a manqué un penalty à 0-0, frappé deux fois la transversales et s'est fait surprendre trois fois par les Hesperangeoises (0-3).



Deuxième classé, Wincrange a distancé un peu plus Larochette au classement en dominant le Rupensia avec un but juste avant et juste après la pause (0-2).



Ligue 3: records à Ell 2 et Junglinster 2

Ell 2 a explosé les compteurs face à Hosingen/Norden en l'emportant 16-0. Sandy Hoekstra a été le bourreau des Nordistes et a inscrit la moitié des buts (8) donc cinq consécutifs de 5-0 à 10-0. Ell 2 est leader en série 1...grâce à sa différence de buts (60-3 en sept matchs) devant Pratz/Grevels, seule équipe à avoir battu le leader.

En série 2, Junglisnter 2 a encore fait mieux en enfilant 19 buts au Swift 2. Junglinster 2 mène la série 2 grâce ... à la différence de buts (74-2), et précède Differdange/Luna.

27 buts au total pour les deux équipes de Junglinster ce week-end. C'est un autre record!

Série 1



Série 2

Les Schifflangeoises ont décroché leur première victoire de la saison.

Photo: Michel Dell'Aiera

Ils ont dit

Paulo Cardoso (Fola Esch) «Un très bon match de mon équipe. Paradoxalement il n'y avait qu'une équipe sur le terrain avant la pause, c était le Fola. On rate un penalty à 0-0. Puis un mauvais placement, un but contre son camp et c'est 2-0. En seconde période, on pousse et Hesperange n'arrive plus à sortir. On tape deux fois la transversale. Le 3-0 tombe sur une nouvelle boulette. Le travail va finir par payer. Un score forcé.» Swift - Fola Esch 3-0

Filipe Da Cunha (Mamer): «Ell a mieux démarré que nous en seconde période mais on a repris le dessus du match par la suite. On rate deux fois l'occasion de tuer le match à 2-1. Ensuite un arbitre, dépassé par les événements en deuxième mi-temps, trop influencé et intimidé par les supporters de notre adversaire, décide de devenir l’homme du match en sifflant un penalty sur une faute imaginaire de ma gardienne! Il y a contact, sans l’ombre d’un doute, mais elle touche clairement le ballon en premier. Et quand on m'explique que c’était pour se racheter d’une autre erreur, j’en perds mon calme. Ell a une bonne équipe et a montré de bonnes choses. Mais j’aurais préféré perdre les 2 points par la qualité de ses onze joueuses de champs et non par celui d'un... 12ème homme. C’était mon coup de gueule du jour. Je ne suis pas le genre de personne à critiquer l’arbitre. Cette égalisation équivaut à une défaite pour moi.» Ell - Mamer 2-2

Nicola Bevilacqua (Wormeldange/Munsbach/CSG): «Paradoxalement, on ne joue pas trop mal, mais on rate totalement notre match en défense. Je crois qu’il ne reste ensuite plus beaucoup de choses à dire de ce match.» Wormeldange/Munsbach/CSG - Progrès 2-8

Steve Senisi (Progrès): «J'avais modifié notre dispositif tactique et cela a marché. Wormeldange a eu le mérite de jouer offensivement sans rester en défense. Une mention spéciale à ma capitaine Andreia Machado qui a dopé le moral aux filles durant un temps-mort. C’est un bonheur d’avoir une capitaine d'une telle personnalité sans oublier les autres leaders de l’équipes qui savent prendre le groupe en mains quand c'est nécessaire.» Wormeldange/Munsbach/CSG - Progrès 2-8

Paul Wilwerding (Ell): «On domine largement la première mi-temps avec trois occasions mais seulement un but. Deuxième mi-temps, un plus pour Mamer qui renverse le score. On joue ensuite avec trois attaquants et on se crée plusieurs occasions. Un penalty non sifflé, mais à la 87e minute, on obtient un penalty douteux. Lisa Kneip n'a pas tremblé. Superbe mentalité et attitude de l'équipe.» Ell - Mamer 2-2

Paul Wilwerding et Ell ont partagé l'enjeu contre Mamer.

Photo: Michel Dell'Aiera

Fernando Reis (Itzig/Canach/CeBra): «Schifflange a tout donné sur le terrain. Et nous, nous étions assis dans un fauteuil à regarder. Pratiquement chaque occasion de Schifflange a été au fond. Quand nous avons voulu réagir ou bien nous manquions l'immanquable ou bien la gardienne de Schifflange faisait un bel arrêt. Nous avons eu une belle réaction en deuxième mi temps. Mais 45 minutes ne peuvent pas suffire. Schifflange a des joueuses très douées et mérite sa victoire. J'espère que ce match va servir de leçon.» Itzig/Canach/Cebra - Schifflange 4-5

Gilberto Correia (Schifflange): «Cette victoire n'est pas une surprise pour moi. L'équipe a montré qu'elle savait jouer, en ayant moins peur et avec plus de volonté. Mais une chose m'ennuie, ces trois buts encaissés dans les 10 dernières minutes. » Itzig/Canach/CeBra - Schifflange 4-5