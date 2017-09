Ell qui a déroulé à Colmar-Berg et est le premier leader du championnat. Rosport autoritaire à Schifflange, Bettembourg, le Progrès et Junglinster sont les autres vainqueurs de cette journée inaugurale.

Par Daniel Pechon

La défense de Colmar-Berg a souffert contre d'Ell qui a débuté la saison en fanfare en s'imposant 0-5. Paul Wilwerding, l'entraîneur visiteur a pu apprécier une performance impressionnante de Gill De Bruyn qui a rayonné sur tout le terrain, inscrivant le dernier des cinq buts de son équipe et passeuse à trois reprises. "Trop d'absentes pour se valoriser face à Ell, une équipe impressionnante par son physique", résume Bonyeme Babinyanga, le coach de Colmar-Berg.



Cinq buts également en déplacement pour Rosport/USBC/Christnach victorieux à Schifflange qui est revenu deux fois à un but de son adversaire à 1-2 et 2-3. Le doublé final de Lena Goedert a fixé les chiffres à 2-5 après l'ouverture du score de Carol Mohr et un doublé d'Annika Moh.



Rafael Miranda a été la bonne étoile de ce début de saison de Bettembourg. Avec trois de ses services, Karen Marin et Kimberley Dos Santos par deux fois, ont marqué pour Bettembourg. Les championnes menaient déjà 3-0 après 20 minutes. A partir de la demi-heure, le rythme a baissé à la suite de la blessure de Miranda, obligée de quitter le terrain. Bettembourg a perdu le fil et Lintgen/Bissen a mieux résisté face à la ligne offensive locale qui n'a inscrit qu'un but en fin de match, le troisième de la soirée de Kimberley Dos Santos (4-0, 83e).

Comme Bettembourg, le Progrès a été irrésistible en début de match face à Mamer. Julia Battisti et Andreia Machado avaient déjà scoré après 10 minutes. Le club de Niederkorn a conservé la main sur les débats durant le reste de la rencontre mais s'est montré moins actif au tableau d'affichage. Juliana Andrade a inscrit un but supplémentaire après la pause (3-0).



Ligue 2: match arrêté au Swift

Wormeldange/Munsbach/CSG, le promu, a été à deux doigts de surprendre le RFCUL. A la 87e minute, le score marquoir était de 1-1 après l'égalisation d'Isabelle Havelange tombé en début du second acte. Le RFCUL, qui a avait ouvert le score en début de match, a pris l'avantage dans les derniers instants (1-2).



Score identique (1-2) pour Junglinster qui comme il y a exactement un an, a peiné face à Itzig/Canach/CeBra (3-5). La Jeunesse avait même concédé le 0-0 au match retour. Le but de la victoire est tombé que dans les arrêts de jeu 1-2. Les locales ont mené au score avec un but d'Océane Segond à la 65e minute, les visiteuses ayant égalisé à la 78e minute.

En Ligue, l'arbitre de Swift -RFCUL II a stoppé la rencontre à la 59e sur le score de 9-0 en faveur des Hesperangeoises. Le club de la capitale, qui n'avait que sept noms sur la feuille de match, s'est retrouvé à six unités à la suite de la blessure d'une joueuse visiteuse selon Cédric Fullat, l'entraîneur du Swift.



Ils ont dit

Daniel Nunes (Bettembourg): «Nous avons joué 20 bonnes premières minutes. Ensuite, Raphael Miranda, blessée au genou, a dû sortir. On croise les doigts pour que cela ne soit pas trop grave. Mais après sa sortie, on n'a plus joué au foot. On a besoin d'améliorer notre jeu pour les prochains matchs.» Bettembourg - Lintgen/Bissen 4-0

Fernando Reis Da Silva (Itzig/Canach/CSG): «Affronter Junglinster est toujours difficile mais nous étions prêts pour ce match, avec l'envie de faire un résultat. On est rejoint au score alors que nous maîtrisons le match et Junglinster s'énervait. Le 1-1 a relancé notre adversaire. Nous avons eu l'occasion de prendre l'avance à 2-1 via un duel face à la gardienne mais Junglinster a signé le 1-2 dans les arrêts de jeu (90e+3) sur un envoi en pleine lucarne. L'entrée d'Hayette a été décisive à Junglinster. Un bon match tactique mais Junglinster y a cru jusqu'au bout.» Itzig/Canach/CSG - Junglinster 1-2

Steve Senisi (Progrès): «Une très belle première mi-temps. Après avoir fait la différence dans les 10 première minutes, nous n'avons rien concédé à Mamer. On aurait pu alourdir beaucoup plus le score. Les consignes ont été appliquées à la lettre. Il faudra conserver notre concentration face à Junglinster.» Progrès - Mamer 4-0

Paul Wilwerding (Ell): «Un match facile, en marquant cinq buts. On était crispé en début de match. Ce n'était pas bon en début de seconde période mais j'ai demandé de jouer plus haut. On a repris l'ascendant. On a soigné la circulation de balle. Joyce Zinelli qui souffrait encore du pied, a entamé la rencontre sur le banc.» Colmar-Berg - Ell 0-5

Nicola Bevilacqua (Wormeldange/Munsbach/CSG): «Le point n'aurait pas été volé. Il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. Un début nerveux avec l'anxiété de ce premier match en Ligue 1 avant d'être meilleur en seconde période. Une belle action nous a permis d'égaliser avant le 1-2 qui tombé à la 87e minute.» Wormeldange/Munsbach/CSG - RFCUL 1-2