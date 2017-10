Les deux leaders de Ligue 1 ont porté leur avance à six points après avoir difficilement battu leurs adversaires alors qu'en Ligue 2, Mertert-Wasserbillig a étrillé Aischdall 8-0 avec cinq buts de Stéphanie Breser.

Par Daniel Pechon

Si Junglinster a inscrit trois buts pour la première fois de la saison à domicile, la victoire a été la plus laborieuse de ses six succès. Janine Hansen a permis à Mamer de rentrer aux vestiaires en menant 1-2 en donnant deux fois l'avance à ses couleurs, la seconde après l'égalisation de Lea Pizzimenti.

La Jeunesse s'est reprise en seconde période en égalisant par Sabrina Deda et en arrachant la victoire par Carina Alves à la 85e minute. C'est la troisième fois consécutive que Mamer est battu d'un but par Junglinster en championnat.

Bettembourg a pu profiter à nouveau de la forme de son attaquante Karen Marin pour venir à bout du Progrès. La joueuse de l'année, auteur des cinq derniers buts inscrits de Bettembourg, a marqué coup sur coup (22e et 26e). Les locales ont ensuite géré leur avance.

Battu, le Progrès conserve sa troisième place mais est rejoint aux points par Itzig/Canach/CeBra. Deux équipes qui ont le point commun d'avoir perdu face aux deux équipes de tête.



Wormeldange/Munsbach/CSG a sombré face à Itzig/Canach/CeBra qui a remporté sa plus nette victoire de la saison (1-6). Kelly Henriques et Lisa Noesen ont marqué avant la pause atteinte sur le score de 1-2. En seconde période, Claudine Bernard, un doublé de Cathy Silva et encore Lisa Noesen ont fait grimper les chiffres à 1-6.



Il n'y a plus d'équipe avec zéro point. Comme lors de ses deux dernières sorties et défaites, Colmar-Berg a mené en seconde période mais cette fois, l'équipe n'a pas craqué dans les cinq dernières minutes. Avant la pause, Schifflange est revenu deux fois au score par Tammy Anicet et Alma Kameric à 1-1 et 2-2. Colmar-Berg a trouvé encore le chemin des buts en seconde période (3-2). Grâce à un doublé de Melania Morgado et un but de Lis Bourg, Colmar-Berg gagne deux places et se retrouve dixième.

A Lintgen/Bissen, l'Entente Rosport/USBC/Munsbach a construit son avance de trois buts avant la pause avec des buts de Lena Goedert, Noémie Hoffmann et Carol Mohr. En seconde période, Saida Camerlynk et Carol Mohr à nouveau, ont permis aux visiteuses de conserver leur avance (4-1 et 5-2) après les buts d'Aline Kuffer (50e) et Sabrina Dostert ( 78e).

Ell et le RFCUL se sont quittés dos à dos et alignent pour la première fois deux matchs sans défaite. Ell a mené trois fois, avec les buts de Jill De Bruyn, Joyce Zinelli, Kate Thill et le RFCUL a égalisé trois fois par Jacinta Soares (1-1 et 3-3) et Bruna Sant'Ana (2-2).

Ligue 2: le Swift s'isole en tête

Avec les buts d'Alicia Malgarotti (1-0), Douba Fettouma (2-1 et 3-2) et Morgane Stribbling (4-2), le Swift, a écarté Larochette dans le match au sommet. Hesperange se retrouve seul en tête avec Wincrange qui a perdu ses premiers points à Diekirch. Melissa Goncalves avant la pause et Philippa Costa, ont forgé la deuxième victoire des Young Girls, qui viennent d'affronter cinq des six premiers. Pia Berscheid a réduit tardivement l'écart pour des Nordistes (2-1).

Avec un six sur six, Mertert-Wasserbillig s'échappe du bas de tableau avec une deuxième victoire éclatante, face à Ladies Äischdall (8-0). A noter également les cinq buts de Stéphanie Breser et le doublé de Liz Weiler.

Ils ont dit

Steve Senisi (Progrès): «Dommage d'avoir encaissé deux buts évitables! Vraiment dommage ! Ensuite, nous n'avons pas trouvé la clé pour en mettre un au fond malgré l'une ou l'autre bonne action. Nous allons continuer à travailler sur les points à améliorer.» Bettembourg - Progrès 2-0

Filipe Da Cunha (Mamer): «Très déçu du résultat, pas vraiment logique. Ce soir j’ai le sentiment d’avoir perdu 6 points! Nous perdons face à une équipe qui n’aligne pas 6 passes de suite. Une première mi-temps complètement maîtrisée par Mamer, mis à part deux ou trois actions dangereuses de Junglinster sur de longs dégagements dans le dos de notre défense. Nous avons été surpris par la réaction de Junglinster en début de seconde mi-temps. On leur a concédé trop de ballons! Junglinster a su provoquer la chance et marque deux buts chanceux, la chance du champion. Mon équipe a fait un bon match.» Junglinster - Mamer 3-2

Gilberto Correia (Schifflange): «Tout de même déçu car on avait la possibilité de gagner ce match. Colmar-Berg a bien joué en défense avec des filles qui se battent. Ce qui manque un peu chez nous.» Colmar-Berg - Schifflange 3-2

Aderito Da Silva (qui a remplacé Bonyeme Babinyanga à Colmar-Berg): «L'équipe était très nerveuse après ces deux défaites subies dans les dernières minutes. Colmar-Berg manque un peu de confiance, un peu d'agressivité mais cela peut venir. En première mi-temps c'était 50/50, mais en seconde période on était supérieur, mieux physiquement.» Colmar-Berg - Schifflange 3-2

Tiago Pereira (RFCUL): «Nous aurions pu revenir avec les trois points si nous avions affiché la mentalité de la seconde période tout le match. Une prestation en première mi-temps en dessous de nos capacités. Surtout au niveau mentalité, on a perdu trop de temps à discuter au lieu de jouer au foot. Une prestation très correcte en seconde période avec beaucoup d'occasions. Notre adversaire hérite d'une seule occasion et c'est 3-2. Satisfait du résultat mais surtout de la réaction de mes joueuses après mon discours de la pause.» Ell - RFCUL 3-3

Paul Wilwerding (Ell): «La première mi-temps pour Ell, la seconde pour le RFCUL. On encaisse le 3-3 à la 88e minute. Un score équitable. Juste une remarque, les vestiaires du Racing après le match étaient catastrophiques, de la boue partout, des chaussures de foot nettoyées dans les douches, des poubelles renversées. Les photos seront envoyées à Mme la présidente du Racing et au conseil communal de la Ville de Luxembourg. Il est nécessaire d'avoir un minimum de respect pour les installations visitées.» Ell - RFCUL 3-3

Jérôme Henrionnet (Junglinster): «Notre première mi-temps fut pitoyable. Nous n'avons pas été capables de faire deux bonnes passes de suite. Face à une équipe comme Mamer, ça ne pardonne pas. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux mais rien d'extraordinaire. Seul point positif, nous avons été menés deux fois et nous sommes revenus chaque fois.» Junglinster - Mamer 2-3



Fabien Neu, l'entraîneur de l'Union Mertert/Wasserbillig a apprécié la prestation de son équipe.

Photo: Stéphane Guillaume

Fabien Neu (Mertert/Wasserbillig): «Un bon match de l'équipe. Et je salue le retour de deux joueuses revenues de l'université qui nous ont donné un plus.» Mertert/Wasserbillig - Ladies Äischdall 8-0



