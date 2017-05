Bettembourg est officiellement champion. En Ligue 2, Schifflange a assuré son retour parmi l'élite après celui de Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG.

Par Daniel Pechon



Près de 250 personnes ont ceinturé l'enceinte du stade municipal pour fêter le premier titre de champion de Bettembourg avec une fête qui a duré jusqu'au petit matin. Face à Rosport/Berdorf/Christnach, il a fallu deux minutes à Karen Marin pour allumer la mèche. Kimberley Dos Santos et Vitaly Delisle ont fait passer les chiffres à 3-0. Puis Karen Marin, auteur d'un triplé, Melissa Teixeira, Nancy Semano et Sadine Correia ont fixé les chiffres à 9-0. Soit un quatrième feu d'artifice consécutif à domicile pour les championnes (10-0, 9-1, 12-0 et 9-0) et un bilan de 100 buts en championnat.

Plus tôt dans la journée, Junglinster a écarté Wincrange (9-0). Les Nordistes recevront Bettembourg lors de la dernière journée.

Dans le duel pour la sixième place,Itzig/Canach/CeBra a damé le pion à Lintgen avec deux buts inscrits en huit minutes au retour des vestiaires (0-2).



Ell a inscrit sept buts en 56 minutes au Fola Esch avant de s'arrêter. Jill De Bruyn, avec une frappe des 30 mètres (3e), Joyce Zinelli (9e et 26e), Hanna Thill (14e et 41e), Mara Ventura (43e) et Logane Wegnez (56e) sont les cinq buteuses visiteuses de la soirée. Un 2-7 qui a la particularité de mettre la différence de buts d'Ell à l'équilibre (43-43).

Le RFCUL a dominé Colmar-Berg 3-1 après avoir déjà fait la différence à la pause (2-0). Flavia Gomes a réduit l'écart pour les locales. «On a fait une bonne deuxième mi-temps,» résume Fernando Oliveira, le coach de Colmar-Berg.

Mamer a gagné une place, la septième, après avoir écarté le Progrès. Jackie Mores (13e) puis un auto-goal provoqué par un corner de Janine Hansen ont fait 2-0 à la pause. Sur un contre, en seconde période, le Progrès a réduit le score à 2-1 puis égalisé quelques minutes plus tard. Rentrée deux minutes auparavant, Alexandra Do Santos a remis Mamer sur les bons rails (3-2) et Sarah Chenut, sur corner, a signé le 4-2.... avant le 4-3 dans les arrêts de jeu.

Ligue 2

Schifflange, avec encore une pluie de buts, 10-0 face à Bettembourg 2, accompagnera le leader Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG en Ligue 1. La ligne offensive du FC95 atteint les 150 buts cette saison (91 durant le second tour). Mertert/Wasserbillig jouera les barrages face au 10e de Ligue 1 après avoir remporté à Vianden sa troisième victoire consécutive (1-0) avec un nouveau but de Stéphanie Breser (71e).

Ils ont dit

Gérôme Henrionnet (Junglinster): «Il ne nous a pas manqué grand-chose pour réaliser le même parcours que la saison dernière. Mais cela a permis à Bettembourg de décrocher le titre. Un titre, ça va se chercher. Et nous n'avons pas été capables de faire les efforts pour décrocher cette récompense.» Junglinster - Wincrange 8-0

Daniel Nunes tient à mettre en évidence l'esprit de groupe et la mentalité qui ont animé l'équipe de Bettembourg tout au long de la saison.

Photo: Christian Kemp

Daniel Nunes (Bettembourg): «Cette saison, les filles ont beaucoup mûri. Le tournant de la saison, c'est cette victoire à la reprise face au RFCUL. Le résultat logique était un partage mais nous avons su arracher cette victoire. L'équipe est restée soudée malgré les absences pour blessures. Nous formons un véritable groupe, c'est pour cela que je ne veux sortir aucune individualité.» Bettembourg - Rosport/Berdorf/Christnach 9-0



Paul Wilwerding (Ell): «Notre objectif de cette saison est réussi: le maintien et l'intégration de jeunes. Plusieurs filles peuvent être citées pour leur mérite, comme Mara Boly qui a progressé de niveau, Logane Wegnez et Virginie Godefroid ont fait à chaque match des kilomètres, Mais surtout, notre capitaine, Joyce Zinelli, elle a fait une saison énorme. Son engagement, même en dehors du terrain, est exemplaire. Elle est actuellement une des meilleures joueuses au Luxembourg. Ce ne sont pas seulement les buts qui comptent. Elle est le moteur de l'équipe. Toutes les jeunes ont bien évolué avec Lisa Kriep, qui a pris sa place dans l'équipe et qui mérite une mention spéciale.» Fola - Ell 2-7

Filipe Da Cunha (Mamer): «On a joué une bonne première mi-temps mais Niederkorn est revenu très fort de la pause. C'est une équipe que l'on craint, même... quand elle joue à 10 (pas le cas ce soir). Je comptais cinq absentes ce soir. Mais on sera complet la semaine prochaine. Et dans deux semaines, pour la finale, j'aurai 21 joueuses sélectionnables mais je ne pourrai qu'en prendre que 16. La compétition est ouverte et les joueuses savent ce qu'elles doivent faire pour être dans les 16» Mamer - Progrès 4-3