Bettembourg a embelli son bilan de champion avec un dernier succès de quoi finir en beauté un second tour parfait. En bas de tableau, il n'y a pas eu de miracle pour Wincrange, condamné à retourner en Ligue 2.



Par Daniel Pechon

Vainqueur de Wincrange 4-0 avec deux buts par acte, Bettembourg finit avec 61 points, six points d'avance sur Junglinster, mais aussi huit points de mieux que la saison dernière et un de mieux que le champion 2015-2016 à savoir Junglinster.

Comme Bettembourg, Junglinster a clôturé sa saison par une victoire en déplacement. Avec un 27e match sans défaite consécutif (coupe et championnat confondus), un succès net au RFCUL (1-6), Junglinster termine deuxième, meilleure équipe en déplacement (31 sur 33 points) et avec l'attaque la plus efficace, 51 buts, toujours à l'extérieur. Le RFCUL améliore de trois places son score de la saison dernière soit une troisième place et 17 points de plus.



Le dernier match entre le Progrès et Lintgen a été particulier. Le Minerva s'imaginait à l'abri avec trois buts d'avance à la pause après les réalisations de Nora Gybeiren, Claudine Mertz et Aline Kuffer. Mais, en moins de vingt minutes à la reprise, le Progrès a recollé au score à 3-3. En fin de match, Jenny Warling a inscrit le but de la sixième victoire en déplacement de Lintgen (3-4).



Neuvième en 2015-2016, le Progrès gagne cinq places et termine au pied du podium. Lintgen termine à la neuvième, c'est six places de moins par rapport à la saison dernière alors que Mamer en a perdu trois et finit septième.



Ell a gagné un dernier point face à Mamer (3-3) en égalisant à la dernière minute par Virginie Godefroid. Un partage qui permet à Ell de maintenir son adversaire à deux points mais est insuffisant pour conserver la même place que la saison dernière, la cinquième, dépassé in extremis par Itzig/Canach/Cebra. Ell finit sixième, avec huit points de moins qu'il y a douze mois. L'équipe de Fernando Reis, avec une dernière victoire face à Colmar-Berg, la deuxième plus large de la saison, pointe à la cinquième place, deux de mieux que la dernière saison.

Colmar-Berg, à la dixième place, devra dominer Mertert/Wasserbillig dans un match de barrage pour conserver sa place en Ligue 1.



Rosport/Berdorf/Christnach, seul montant à s'être maintenu, a partagé 0-0 avec le Fola qui quitte la Ligue 1 après avoir accroché son quatrième point.

Les rôles de 2015-2016 sont inversés dans les mouvements en Ligue 1. Deux des trois montants Wincrange et le Fola Esch retournent en Ligue 2 et croiseront Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG et Schifflange, promus en Ligue 1.

Ils ont dit

Fernando Oliveira (Colmar-Berg): «La saison n'est pas terminée si on veut rester en division 1. On a perdu quatre à cinq joueuses pendant la saison et on n'a pas su les remplacer. Frustrant pour un entraîneur de ne pouvoir rien faire dans ce cas. Si nous remportons notre barrage, il sera nécessaire d'effectuer un bon recrutement si l'on veut poursuivre notre présence en Ligue 1.» Itzig/Canach/CeBra - Colmar-Berg 5-1

Fernando Do Reis (Itzig/Canach/CeBra): «Le bilan de la saison est très positif avec un objectif qui était de laisser prendre forme l'Entente, avec une place en milieu de tableau, travailler le fond de jeu et maintenir l'équipe 2 en Ligue 2. Seul point négatif, les graves blessures de cinq joueuses en cours de saison. Cerise sur le gâteau, on termine cinquième, derrière les prétendants au titre.» Itzig/Canach/CeBra - Colmar-Berg 5-1

Carlo Calmes (Rosport/Berdorf/Christnach): «Une saison réussie avec le maintien et surtout avec cette qualification pour la finale de la coupe. Il nous a manqué une vrai buteuse. J'ai perdu en cours de saison ma buteuse qui avait inscrit 30 buts en L2 la saison dernière.» Rosport/Berdorf/Christinach - Fola Esch 0-0

Joël Reichling (Wincrange): «Nous avons encaissé deux buts par acte face à un adversaire qui nous a été supérieur dans tous les domaines. Pour nous, la L1 est trop forte pour l'instant. Les jeunes ont besoin de temps pour s'adapter à ce niveau et nous n'avons jamais présenté la même équipe chaque semaine à cause des absences. Le retour en Ligue 2 nous fera du bien.» Wincrange - Bettembourg 0-4



Paul Wilwerding: «Un superbe match des deux équipes malgré les nombreuses absences des deux côtés. On méritait la victoire. Buts d'Isabelle Kruchten, Mara Ventura et Virginie Godefroid.» Mamer - Ell 3-3