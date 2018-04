Champion, Junglinster débute son mercato

La 22e journée a vu les deux équipes de tête, Rumelange et Etzella, faire le job respectivement 3-0 et 2-0 face à Wiltz et le Swift. La montée en BGL Ligue devrait être officielle le week-end prochain. Battu 4-3 alors qu’il menait 3-1 à Canach, Kaërjéng s’est sabordé.