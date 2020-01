Rapidement en tête, le FC Metz a bénéficié de deux opportunités pour faire l’écart à Reims avant d’être solide pour conserver son succès suite à un nouveau but de Diallo. Oukidja a été magnifique, Udol, Boye et Pajot très précieux.

Champagne pour le FC Metz à Reims

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Un début de match de feu, pétillant à souhait. A Reims, les Messins n’ont attendu que trois minutes pour trouver le chemin des filets adverses: Centonze a délivré une merveille de centre et Habib Diallo a réussi une tête smashée qui n’a laissé aucune chance à Rajkovic le gardien rémois (1-0).

Le FC Metz aurait même pu doubler la mise mais Niane (5e) n’a pas su être précis ni appliqué sur son service pour Nguette. Ensuite, les Rémois ont poussé fort et Oukidja (30e) a su se détendre pour détourner en corner la belle tentative de l’attaquant adverse. L’averse terminée, les joueurs de Vincent Hognon ont alors su être rugueux, organisés et leur état d’esprit sans faille leur a permis d’éviter le pire surtout sur une nouvelle envolée d’Alexandre Oukidja (65e) sur une belle tentative de Kamara.

Entre-temps, Nguette a perdu son duel face au gardien champenois (59e), le poteau est venu sauver les Rémois (66e) puis en toute fin de partie Udol (90e) n’a pas réussi à mystifier Rajkovic qui a évité au Stade de Reims d’être battu sur un score bien plus lourd. Grâce à Oukidja mais également à des hommes frais et inspirés (Udol, Boye et Pajot), le FC Metz glane trois points qui lui permettent de grimper (23 points) et comme face à Strasbourg (1-0) de ne pas encaisser de but.

Le moral remonte également et la venue de Saint-Etienne, dans huit jours, devra confirmer l’embellie. Un 15/20 qui récompense un ensemble solide, enthousiaste et sacrément batailleur.

10 Grâce à un but d'Habib Diallo, le FC Metz s'impose à Reims et remonte à la 16e place de la Ligue 1. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (8/10) a une nouvelle fois été excellent. Il a boxé le ballon (8e), s’est imposé dans les airs (20e et 23e) puis s’est surtout détendu superbement sur un bolide délivré par Doumbia (30e). Son envolée (65e) sur un missile de Kamara a permis au FC Metz de l’emporter. Un Oukidja XXL, une nouvelle fois.

En défense, Centonze (6) s’est distingué en délivrant le centre décisif pour Diallo (3e). Il a été appliqué dans tous ses gestes. Bronn (6) s’est montré sûr et serein, à l’image de son interception (52e) plein champ. Boye (7,5) n’a commis aucune erreur, bien placé et présent dans les duels. Il a osé apposer sa tête (85e) sur une frappe forte. Udol (6,5) a réalisé une jolie chevauchée (59e) et son service en or pour Nguette n’a pas permis à ce dernier de trouver la faille (59e). Il aurait pu être buteur (90e) mais le rempart du Stade de Reims lui a enlevé ce plaisir.

Au milieu, N’Doram (5,5) a bien travaillé juste devant la défense. Maïga (6,5) a délivré un très bon centre (14e) avant de récupérer un ballon chaud (27e). Il est à l’origine du ballon dégagé par le Rémois Disasi sur son poteau (66e) mais s’est fait déborder en fin de partie (80e). Pajot (7) est un gros travailleur. Il possède du coffre et une hargne qui vont aider le FC Metz jusqu’en mai prochain. Un très bon retour défensif (18e) et un ballon dangereux sorti de la surface mosellane (31e). Il s’est fait balancer (47e) de manière brutale et a un peu baissé de rythme dans le dernier quart d’heure.

Nguette (5,5) a perdu beaucoup trop de ballons, un duel face au gardien (59e) mais son pouvoir d’accélération a permis au FC Metz de toucher le poteau rémois (66e). Niane (5) s’est montré très maladroit (5e) mais il a bien travaillé défensivement. Fofana (77e) est venu le relayer. En attaque, Diallo (6,5) a une nouvelle fois été décisif. Une opportunité, un but. Une onzième réalisation une nouvelle fois très importante.

Reims - Metz 0-1 Stade Auguste-Delaune, temps froid, mauvaise pelouse, arbitrage de M. Pignard, environ 15.000 spectateurs. Mi-temps : 0-1.

Le but: 0-1 Diallo (3e).

Cartons jaunes: Doumbia (40e) à Reims ; Maïga (59e) à Metz

REIMS: Rajkovic; Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan; Romao (cap.), Chavalerin, Kutesa (71e Suk), Dingomé (57e Nkada); Doumbia, Donis (57e Kamara).

Joueurs non entrés en jeu : Lemaître ; Maresic, Cassama, Mbuku.

METZ: Oukidja ; Centonze, Bronn, Boye, Udol ; Maïga, Pajot, N’Doram, Nguette (90+6 Yade); Niane (77e Fofana), Diallo (cap.).

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Delaine, Angban, Gakpa, Dia Ndiaye.