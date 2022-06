Figure du CS Fola Esch, Georges Tonnar est aussi le président du Fan-club FC Metz Lëtzebuerg. Il livre son sentiment sur la saison écoulée, conclue par la relégation du club messin en Ligue 2, et sur les chamboulements attendus durant cette intersaison.

Fan-club du FC Metz au Luxembourg

« Cette saison, les supporters ont vraiment été cléments »

Joint au Monténégro, où il accompagne la sélection des Espoirs luxembourgeois dans le cadre de la campagne de qualifications à l'Euro U21, Georges Tonnar a pris quelques minutes pour analyser l'échec du FC Metz lors de la saison écoulée et commenter l'intersaison mouvementée, avec notamment le départ de l'entraîneur Frédéric Antonetti.

Quel regard portez-vous sur la saison du FC Metz, ponctuée par la descente en Ligue 2 ?

Georges Tonnar, président du Fan-club FC Metz Lëtzebuerg: « Cette saison, je n'ai pas pu voir beaucoup de matchs car, quand Metz jouait le dimanche, j'étais engagé au même moment avec mon club du CS Fola Esch. J'ai surtout suivi à la télé ou sur le web. Cette relégation, c'est malheureux ! L'équipe avait largement les moyens de se maintenir en Ligue 1. Mais quand tu perds autant de rencontres à domicile, que tu es incapable de gagner chez toi, tu ne peux pas te sauver.

Il y a 20 ans, je ne suis pas sûr que cela se serait passé de la même manière. Georges Tonnar, président du Fan-club FC Metz Lëtzebuerg

Cette incapacité à gagner à domicile est-elle, selon vous, la seule raison de cet échec ?

« Non. Il y a aussi eu beaucoup de blessés tout au long de la saison, et sept de nos joueurs sont partis à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Et puis on n'a pas marqué beaucoup de buts. Et si tu ne marques pas, tu ne gagnes pas...

Malgré les mauvais résultats, les supporters ont continué à soutenir l'équipe et n'ont que très rarement manifesté leur dépit, voire leur colère. Surpris ?

« J'étais très étonné, oui. Je suis le FC Metz depuis de très nombreuses années. Il y a 20 ans, je ne suis pas sûr que cela se serait passé de la même manière. Cette saison, les supporters ont vraiment été cléments.

Jeudi, le club a officialisé le départ de Frédéric Antonetti, entraîneur depuis quatre ans. Déçu ?

« Oui, je le regrette un peu. Antonetti est quand même un bon entraîneur, avec de la carrure et beaucoup d'expérience. Même s'il a connu des suspensions cette saison à cause de son comportement sur le banc, je pense qu'il a fait du bon boulot depuis qu'il est à Metz. C'est dommage que ça se finisse comme cela.

J'aimerais revoir un joueur luxembourgeois évoluer sous le maillot grenat. Georges Tonnar, président du Fan-club FC Metz Lëtzebuerg

Pour le remplacer, mais aussi pour le poste de directeur sportif, les noms qui circulent viennent surtout de Belgique. Qu'en pensez-vous ?

« Il faut trouver un entraîneur qui sera en mesure de faire remonter l'équipe immédiatement, même si ce sera compliqué : Bordeaux et Saint-Etienne sont aussi descendus, il y a d'autres bons clubs en Ligue 2 et, en plus, il n'y aura que deux montées vers la Ligue 1 en fin de saison prochaine. J'ai entendu, comme beaucoup, les noms de Jean-Louis Garcia, de Lucien D'Onofrio circuler. On verra bien. Je ne suis pas inquiet, je fais confiance au président Bernard Serin.

Le premier match de préparation programmé par le club aura lieu contre le Racing Luxembourg, le 9 juillet prochain. Même si ce n'est pas contre votre club du CS Fola Esch, c'est tout de même une bonne chose pour resserrer les liens entre le FC Metz et le Luxembourg, non ?

« Evidemment ! Mais ce que j'aimerais aussi, c'est de revoir un joueur luxembourgeois évoluer sous le maillot grenat. Ces dernières années, il y a eu Mario Mutsch, Vincent Thill, Laurent Jans. Et je pense que des joueurs comme Sébastien Thill ou Dirk Carlson pourraient s'y imposer. Cela attirerait beaucoup de supporters luxembourgeois au stade Saint-Symphorien, comme dans le temps. »

