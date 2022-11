La liste des joueurs blessés s'allonge à l'approche du début du tournoi. Certains joueurs tremblent encore, d'autres sont en échec sur le plan sportif.

Sport 4 min.

Mondial au Qatar

Ces stars regarderont la Coupe du monde à la maison

La liste des joueurs blessés s'allonge à l'approche du début du tournoi. Certains joueurs tremblent encore, d'autres sont en échec sur le plan sportif.

(sid/jg) - Sadio Mané doit trembler et d'autres sont déjà sûrs de sortir sur blessure. Les stars manquantes manquent déjà à la Coupe du monde de football (du 20 novembre au 18 décembre) avant même qu'elle ne commence. Comme on le craignait, l'approche de l'hiver, et le programme titanesque en amont de la phase finale, fait des ravages chez les joueurs.

Supporters français et belges ont du mal à s'enflammer Didier Deschamps annonce ce mercredi soir les joueurs qu'il emmènera au Qatar. Roberto Martinez, à la tête de la sélection belge, dévoilera sa liste jeudi midi. Mais du côté des supporters des Bleus comme des Diables rouges, il y a peu d'engouement.

Philippe Coutinho (Brésil) : Le joueur d'Aston Villa était de toute façon sur la sellette en raison de sa forme changeante. Après une blessure au quadriceps, les espoirs du joueur de 30 ans pour la Coupe du monde se sont définitivement envolés.

Ben Chilwell (Angleterre) : L'arrière gauche souffre d'une blessure à la cuisse contractée lors du match de poule de la Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb. Une déchirure des ligaments croisés l'avait déjà affecté au printemps.

Reece James (Angleterre) : Le défenseur du FC Chelsea souffre d'une blessure au genou. Le joueur de 22 ans ne reviendra pas sur les pelouses cette année.

Ben Chilwell s'est déchiré un muscle. Photo: AFP

Diogo Jota (Portugal) : Le milieu de terrain offensif de Liverpool FC ne peut pas jouer aux côtés de la superstar Cristiano Ronaldo en raison d'une blessure au mollet. Le joueur de 25 ans n'a cependant pas dû être opéré.

N'Golo Kanté (France) : Le milieu de terrain défensif a été l'un des principaux piliers des Français sur la voie du titre mondial 2018, mais le joueur de 31 ans de Chelsea FC sera absent au Qatar en raison d'une blessure à la cuisse.

Giovani Lo Celso (Argentine) : Le milieu de terrain de Villarreal avait été victime d'une déchirure musculaire lors du match de Liga contre l'Athletic Bilbao fin octobre. L'entraîneur Lionel Scaloni a souligné l'importance du joueur de 26 ans. «Numériquement, nous pouvons le remplacer, mais pas sur le plan du football», a constaté l'homme de 44 ans.

Arthur Melo (Brésil) : Encore un joueur de Liverpool qui sera absent pour cause de blessure. Le milieu de terrain défensif, que les Reds ont emprunté à la Juventus Turin, souffre d'une blessure musculaire. Le joueur de 26 ans a donc dû être opéré.

Paul Pogba (France) : Le champion du monde 2018 avait repris l'entraînement avec la Juventus Turin à la mi-octobre après plusieurs mois d'absence. Mais le joueur de 29 ans n'a pas réussi à se débarrasser de sa blessure persistante au genou, qui avait nécessité une opération en septembre.

Il n'y aura pas de photos de joie semblables à celles de 2018 de la part de Paul Pogba cette fois-ci. Photo: AFP

Alexis Saelemaekers (Belgique) : L'ailier de 23 ans du Milan AC souffre d'une déchirure du ligament interne du genou et ne sera pas rétabli avant le printemps de l'année prochaine.

Timo Werner (Allemagne) : L'attaquant du RB Leipzig a subi une déchirure des ligaments de la syndesmose à la cheville gauche lors de la victoire 4-0 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Le joueur de 26 ans a été opéré avec succès.

Georginio Wijnaldum (Pays-Bas) : Le milieu de terrain de 31 ans, prêté cet été par le Paris Saint-Germain à l'AS Rome, a été victime d'une fracture du tibia peu après son arrivée. L'Elftal a ainsi perdu un joueur titulaire.

Florian Wirtz (Allemagne) : L'ailier de 19 ans du Bayer Leverkusen s'est déchiré le ligament croisé en mars. Le milieu de terrain offensif s'est blessé contre le FC Cologne. Actuellement, Florian Wirtz travaille à son retour et devra attendre encore un peu avant de disputer son cinquième match international ainsi que son premier grand tournoi avec l'équipe nationale A.

Mané espère jouer

Point d'interrogation : Sadio Mané, un héros populaire au Sénégal, fait partie de la sélection des champions d'Afrique pour la Coupe du monde, annoncée vendredi à Dakar par le sélectionneur national Aliou Cissé. Il n'est toutefois pas certain que Mané puisse être aligné au Qatar, compte tenu de sa blessure à la tête du péroné droit.

«Le cynisme serait de regarder ce Mondial avec dilettantisme» Dans 38 jours, s'ouvrira à Doha l'édition la plus improbable de l'histoire de la Coupe du monde. Pour Jean-François Diana, maître de conférences à l'Université de Lorraine, celle-ci illustre une forme de dépopularisation du football.

Comme Mané, de nombreuses autres stars se rendront au tournoi dans le désert du golfe Persique avec des bobos plus ou moins importants. Des joueurs comme l'espoir sud-coréen Heung-Min Son (opération du visage après une fracture de l'orbite), le champion du monde français Karim Benzema (problèmes à la cuisse) ou le buteur belge Romelu Lukaku (cuisse) ont récemment fait l'impasse de certains matches avec leurs clubs, uniquement pour rendre leur participation à la Coupe du monde possible.

Échec sportif : Erling Haaland (Norvège), Zlatan Ibrahimovic (Suède), Mohammed Salah (Égypte), David Alaba (Autriche) et Gianluigi Donnarumma (Italie) auraient pu être de grandes attractions pour la Coupe du monde, mais ils ont tous échoué avec leurs équipes lors des qualifications.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.