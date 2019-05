La galerie jeunes nous emmène cette semaine sur les agrès des Championnats nationaux de gymnastique artistique qui se sont tenus le week-end au Centre sportif de Bettembourg.

Céleste Mordenti et Lola Schleich titrées à Bettembourg

(JFC). - Dans la catégorie seniors féminines, Céleste Mordenti, du club de Gym Bonnevoie, a remporté le titre national avec un total de 46,000 points, devant deux gymnastes du Réveil Bettembourg, Maeva Baum, deuxième avec 39,300, et Julie Sierardzki, troisième avec 35,000.

Chez les Juniors, le titre est revenu à Lola Schleich (Espérance Esch) avec 45,250 points, tandis que Quentin Brandenburger (Etoile Rumelange) a décroché l'or côté Juniors garçons avec un total de 58,250 points.

Aux finales par agrès, les vainqueurs sont Julie Sierardzki au saut, Céleste Mordenti aux barres asymétriques, Lola Schleich à la poutre et Alessia Castellucci au sol côté féminin. Chez les garçons, Ronan Foley (Aurore Oetrange) l'a emporté au sol, au cheval d'arçons, au sol et à la barre fixe, tandis que Quentin Brandenburger a raflé la mise aux anneaux, au saut de cheval et aux barres parallèles.