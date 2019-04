Le milieu défensif du Swift a ouvert la marque d’un superbe tir croisé. «C'est mon deuxième but. J'apprécie marquer mais j'ai eu un peu de réussite sur ce coup-là», avoue cet étudiant en anglais à l’université de Belval. Le Swift a battu 4-1 Mamer.

Sport 2 min.

Cédric Kockelmann: «Quand la confiance est là, le Swift joue bien»

Le milieu défensif du Swift a ouvert la marque d’un superbe tir croisé. «C'est mon deuxième but. J'apprécie marquer mais j'ai eu un peu de réussite sur ce coup-là», avoue cet étudiant en anglais à l’université de Belval. Le Swift a battu 4-1 Mamer.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Cédric, votre grand gabarit contraste avec celui de plusieurs de vos coéquipiers, plus petits…

En effet. J'ai commencé le football à Eischen. Entraîneur des jeunes au Swift en 2010, Nicolas Graizeau avait souhaité me recruter. J'y avais posé mon sac. J'avais intégré les catégories U12-U13 avec, dans un coin de ma tête, le rêve de percer en équipe A. Mon poste de prédilection est numéro six. Le fait d'être grand par la taille aide à évoluer au poste de milieu défensif. Les grands sont assez peu nombreux au sein de l'effectif qui compte plusieurs petits gabarits, vifs, à l'aisance technique connue. Mon style diffère. L'ancien entraîneur Serge Wolff m'avait lancé dans le grand bain il y a deux ans. Son aide fut précieuse. Il m'a permis de progresser. Par contre, j'étais toujours remplaçant. J'avais emmagasiné de l'expérience.

Serge Wolff a quitté le club début octobre. Dan Theis a pris le relais. Il vous accorde sa pleine confiance depuis son entrée en matière. Avez-vous été surpris?

Je ne le connaissais pas spécialement. Un copain qui joue à Käerjéng m'avait expliqué comment il travaillait. Après coup et même si c'est facile à dire, je suis content qu'il soit arrivé au club. Comparer messieurs Wolff et Theis n'aurait aucun sens. Comment dire? Monsieur Theis est de nationalité luxembourgeoise. Je suis luxembourgeois. Il communique énormément avec chaque joueur. Sous sa houlette, je suis devenu titulaire au milieu de terrain. J'essaie de répondre aux attentes.

Vous avez inscrit le but d'ouverture. Mamer, téméraire, a disputé une bonne première période avant d'encaisser le 3-1 à la 45e et d'être réduit à dix. Cette treizième victoire sous le regard de Flavio Becca doit en appeler d'autres pour rejoindre la BGL Ligue. Ressentez-vous la pression en regard de l'entrée imminente du Swift dans une nouvelle ère?

On a eu des difficultés à entrer de plain-pied dans les débats. La réussite est avec moi sur le 1-0. Je suis désaxé. Ma frappe se loge dans le petit filet opposé. Ensuite, à 3-1, tout est devenu plus facile. Et quand la confiance est là, le Swift joue bien. La montée en BGL Ligue qui est un must l’était déjà l’été dernier! La calendrier peut être favorable sur le papier (Käerjéng, Junglinster, Erpeldange, Sandweiler, Mühlenbach, Canach et Mertert-Wasserbillig). Chaque match est à jouer. Il y en a sept qui sont autant de finales. On regarde dans notre assiette, pas celle du voisin. On entend beaucoup parler de l'arrivée de monsieur Becca. À titre personnel, je suis concentré sur mon jeu et je tiens à faire le job sur le terrain. Le reste n'est pas de mon ressort.