Après la défaite subie à domicile face à Munsbach (1-2) dimanche, Tiago Salgado a réuni tous ses joueurs et les responsables du club pour leur annoncer sa décision de démissionner de son poste d'entraîneur avec effet immédiat.

CeBra: Tiago Salgado renonce

Après la défaite subie à domicile face à Munsbach (1-2) dimanche, Tiago Salgado a réuni tous ses joueurs et les responsables du club pour leur annoncer sa décision de démissionner de son poste d'entraîneur avec effet immédiat.

Par Daniel Pechon

«C'est une décision qui a été très difficile à prendre. En tant que joueur, je suis resté plus de 12 ans au CeBra. J'ai été entraîneur d'abord chez les poussins dès 2005, avant de passer trois ans à Bettembourg et revenir entraîner au CeBra. Je pense que c'était le bon moment pour démissionner, pour laisser suffisamment d'espace au nouveau coach, pour tenter de changer la mentalité et sauver le CeBra. L'équipe a suffisamment de talents pour vivre en division 2, c'est ma conviction. Depuis quelques semaines, mon message ne passait plus et les tensions devenaient trop régulières et nombreuses. C'est ce qu'il y avait de mieux pour le CeBra. A présent je veux m'offrir une petite pause avec mon épouse et mes deux petites filles. Mais le football reste dans ma tête et je reste ouvert à de futurs défis» a expliqué Tiago Salgado.

Le comité du club dispose de quelques pistes pour le remplacer mais il n'y a encore rien de concret. Pour le déplacement de ce mercredi soir à Oberkorn, ce sont des membres de la direction du club qui assureront l'intérim. Le nom du successeur de Tiago Salgado devrait être connu à la fin de cette semaine selon le président Pedro Duarte.

Le CeBra est classé douzième en Division 2, Série 2 avec dix points et avec la particularité d'avoir subi sept défaites (sur un total de neuf) par un seul but d'écart.