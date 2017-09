Les Messins ont échoué face aux Parisiens, mais l’arbitre de la rencontre avait clairement décidé d’aider le PSG dans sa mission en expulsant injustement le Messin Assou-Ekotto (56e). Les hommes de la capitale ont gagné (5-1) mais les joueurs de Philippe Hinschberger ont su élever leur niveau de jeu.



Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Dominé et privé trop souvent du ballon, le FC Metz a logiquement souffert tout au long des trente premières minutes. Sauvés par le poteau droit du but gardé par Kawashima sur un essai de Cavani (22e), les hommes de Philippe Hinschberger ont cédé sur une incursion de Cavani qui après avoir dribblé le gardien messin a poussé le cuir dans les filets (1-0, 31e). Heureusement, Dossevi et Rivière, les deux nouveaux venus, vont appuyer sur l’accélérateur et la tête de Rivière va remettre les deux formations à égalité (1-1, 37e).



Libérée, la formation messine va faire trembler les stars du PSG mais Rivière (48e) face au but vide ne va pas pouvoir doubler la mise sur une bourde de Aréola! La suite du résultat va être influencé par l’expulsion imméritée de Benoît Assou-Ekotto, sur un tacle appuyé sur le ballon puis sur la cheville de Mbappé (56e). Le tournant du match. Réduit à dix, le FC Metz va logiquement laisser son adversaire lui passer devant et Mbappé (2-1, 59e) puis Neymar d’une belle frappe (3-1, 69e) vont torpiller une formation trop amoindrie.

Le quatrième but parisien de Cavani (4-1, 75e) aurait dû être annulé car Mbappé avait au préalable touché le ballon du bras et l’anecdotique réalisation de Lucas (5-1, 87e) donne au succès parisien un panache qu’il ne mérite absolument pas. L’arbitrage français a encore du boulot sur la planche. Malgré ce nouveau revers, l’équipe messine hérite d’un bon 14/20 pour ces 55 premières minutes de jeu.



Les joueurs et leur note

Kawashima (6/10) est intervenu devant Draxler (11e) puis sur une tête de Cavani à bout portant (35e) et a été sauvé par son poteau (22e). Ensuite, il a subi le fait de jeu (expulsion de Benoît Assou-Ekotto). En défense, Balliu (3) a totalement raté son match! Absent au marquage sur le premier but de Cavani, il a ensuite effectué un dégagement malheureux et maladroit sur la réalisation de Mbappé. Il a laissé Mbappé et Neymar lui filer dans le dos, la faute à un marquage trop large et donc inadapté. Il est fautif sur le but parisien. Une vraie déception. Bisevac (5,5) s’est bien battu, Niakhaté (6) a fait preuve de solidité et n’a pas été impressionné par Neymar et Mbappé. Il possède du volume suffisant pour s’imposer en Ligue 1. Assou-Ekotto (6) avait réussi son match avant de devoir laisser ses partenaires.



Au milieu, Cafù (5) a eu du mal à se situer et sa double perte de balle (30e) ne l’a pas aidé pour rétablir le cours de sa production. Philipps (5,5) a bien tenu son rôle d’essuie-glace avant de céder comme tous ses coéquipiers à l’heure de jeu. Cohade (5,5) a lutté avec vaillance et courage. Dossevi (7) a été très bon pendant une heure. Accélérations, qualité de passe et vision de jeu. Il a pris le ballon dans les pieds de Meunier pour servir royalement Rivière sur l’égalisation messine. Roux (6) a évolué dans un rôle inhabituel et son courage comme sa volonté de bien faire ont été ses meilleures armes.

En attaque, Rivière (6,5) a bien évidemment réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Batailleur, et buteur, il possède une belle faculté à jouer dos au but et son jeu aérien va faire du bien au onze grenat. Il a eu le ballon du break au bout de la chaussure. Rageant.



Neymar prend le meilleur sur Chris Philipps. Le luxembourgeois a livré une match intéressant avant de souffrir dans la dernière demi-heure.

Photo: AFP

L’homme du match

Philippe Hinschberger. Il fallait oser laisser Poblete sur banc, repositionner Roux sur le côté droit, lancer Dossevi et Rivière. Le technicien grenat a pourtant réussi dans sa mission avant de se faire expulser et de vivre la fin de la partie des tribunes (56e). Injuste et cruel.



Le mauvais fait du match



L’expulsion extrêmement sévère de Benoît Assou-Ekotto (56e). Un tacle rugueux sur le ballon conduit par Mbappé et le latéral gauche du FC Metz a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. Les images montrent clairement que le ballon est joué en premier. Sébastien Desiage, l’arbitre, a faussé la partie. On ne prête qu’aux riches. Dommage. Paris peut chaleureusement remercier l’homme en noir.



FC Metz - PSG 1-5

Stade Saint-Symphorien, très belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Desiage, 25.000 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Cavani (31e), 1-1 Rivière (37e), 1-2 Mbappé (59e), 1-3 Neymar (69e), 1-4 Cavani (75e), 1-5 Lucas (87e).

Cartons jaunes: aucun à Metz; Draxler (41e) à Paris.

Carton rouge: Assou-Ekotto (56e) à Metz.

Expulsion de Philippe Hinschberger (59e) après le deuxième but parisien.

METZ: Kawashima; Balliu, Bisevac (cap.), Niakhaté, Assou-Ekotto; Cafù, Philipps; Dossevi, Cohade, Rivière (55e Nguette); Roux (75e Fernandez).

Joueurs non entrés en jeu: Didillon ; Udol, Diagne, Poblete, Jouffre.

PSG: Aréola; Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Berchiche; Rabiot (83e Nkunku), Thiago Motta (cap.) (77e Lo Celso); Draxler, Mbappé, Neymar; Cavani (77e Lucas).



Joueurs non entrés en jeu: Trapp; Alves, Thiago Silva, Kurzawa.